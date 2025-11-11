Владельцы Toyota Land Cruiser J250 массово жалуются на один раздражающий дефект в своих внедорожниках

Имея за плечами практически безупречную репутацию надежности, Toyota Land Cruiser Prado продолжает доминировать в сегменте больших внедорожников.

Нынешнее поколение этой модели J250 по-прежнему демонстрирует выносливость ключевых компонентов, двигателя, трансмиссии и подвески, но с периферийными деталями машины нередко возникают проблемы.

Об одной из них стало известно совсем недавно. Владельцы Land Cruiser Prado (J250) пишут на профильных форумах, что в их автомобилях встречается один раздражающий дефект. И связан он с наружным зеркалом.

Toyota Land Cruiser Prado (J250)

Если верить сообщениям, опубликованным обладателями таких машин, в отдельных экземплярах «Прадо» (J250) существует проблема с высокой дрожью водительского зеркала. Оно трясется на высокой скорости и сильно ухудшает видимость.

Но еще интереснее в этой истории, которая близка к тому, чтобы стать массовой, реакция самой Toyota.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado (J250)

По словам дилеров компании, им удалось воспроизвести проблему, причем на нескольких других машинах, находящихся на стоянках. И в них обнаружился тот же самый дефект, но сотрудники автосалонов утверждают, что зеркала просто так устроены конструктивно. И их дрожь на высокой скорости является нормальным явлением.

Кроме того, дилеры утверждают, что не могут самостоятельно инициировать отзывную кампанию даже по проблеме, связанной с качеством и безопасностью.

Пока проблема является новой и не получила широкой огласки в интернете, но это уже не единичные случаи. А если решать ее никто не собирается, то вскоре она точно станет массовой.