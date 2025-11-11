Маленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру на колесах для 3 человек

В 2024 году компания China Motor Corporation (CMC) представила новый коммерческий компактвэн J Space. Машина была хорошо принята покупателями и недавно обновилась, а теперь получила еще и кемпер-версию.

Автором проекта является местная фирма «Ge Shang Rent a Car», которая трансформировала интерьер доступного компакт-кара в подобие микро-квартиры на колесах. Для уюта внутри было решено использовать отделку из дерева, а для практичности задействовать многофункциональную планировку.

Кемпер J Space

Сиденья, кровати и столы можно свободно менять местами по мере необходимости, а максимальное пространство в их разложенном виде позволяет разместить на ночевку в автодоме до двух взрослых человек и одного ребенка.

Кемпер J Space

Для комфорта всех жителей микро-дома на колесах автомобиль оснащен независимой системой кондиционирования воздуха, которая поддерживает заданную температуру внутри даже при выключенном двигателе. За питание электроприборов отвечает аккумулятор на 400 А и бытовая розетка на 100 В.

Экраны и плотные шторы обеспечивают защиту от комаров и конфиденциальность.

Авторы проекта позиционируют его не только как мини-кемпер, но и как мобильное рабочее пространство (офис).

В «Поднебесной» такие машины будут предлагаться в аренду по цене в 1 тысячу юаней в сутки или примерно 11,5 тысячи рублей при пересчете на российскую валюту.