ДомойАвтоновости сегодняМаленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру на колесах для 3...

Маленький недорогой китайский компактвэн превратили в спартанскую микро-квартиру на колесах для 3 человек

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
250604 28600 3 PzCSq

В 2024 году компания China Motor Corporation (CMC) представила новый коммерческий компактвэн J Space. Машина была хорошо принята покупателями и недавно обновилась, а теперь получила еще и кемпер-версию.

Автором проекта является местная фирма «Ge Shang Rent a Car», которая трансформировала интерьер доступного компакт-кара в подобие микро-квартиры на колесах. Для уюта внутри было решено использовать отделку из дерева, а для практичности задействовать многофункциональную планировку.

251111 30013 2 zWpv6 1
Кемпер J Space

Сиденья, кровати и столы можно свободно менять местами по мере необходимости, а максимальное пространство в их разложенном виде позволяет разместить на ночевку в автодоме до двух взрослых человек и одного ребенка.

китайский кемпер
Кемпер J Space

Для комфорта всех жителей микро-дома на колесах автомобиль оснащен независимой системой кондиционирования воздуха, которая поддерживает заданную температуру внутри даже при выключенном двигателе. За питание электроприборов отвечает аккумулятор на 400 А и бытовая розетка на 100 В. 

Экраны и плотные шторы обеспечивают защиту от комаров и конфиденциальность.

Авторы проекта позиционируют его не только как мини-кемпер, но и как мобильное рабочее пространство (офис).

В «Поднебесной» такие машины будут предлагаться в аренду по цене в 1 тысячу юаней в сутки или примерно 11,5 тысячи рублей при пересчете на российскую валюту. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Ge Shang Rent a Car

Читайте также:

Последние новости:

Владельцы Toyota Land Cruiser J250 массово жалуются на...

Джереми Кларксон из Top Gear предсказал будущее китайского...

Автовладельцы жалуются на слишком яркий свет фар: виноваты...

Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser...

Один из самых качественных хэтчбеков в мире не...

Новый легковой пикап Volkswagen для битвы с Hyundai...

«Неубиваемый» грузовичок Toyota старой школы продают в России...

3 крупных автомобильных бренда полностью отказываются от дизельных...

Минивэн-бестселлер Honda сменит поколение и обзаведется новейшим гибридным...

Обновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

Знаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение...

Кроссовер Hyundai, который вновь попытает счастье в борьбе...

Популярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Новую Mazda6 Touring показали в виде большого и...

Mitsubishi не отказалась от мечты по возвращению Lancer...

Четвертый цвет может освободить водителей от бесконечных остановок...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+