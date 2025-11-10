ДомойАвтоновости сегодняПопулярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Популярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия toyota hilux 2026 1 1762751346 1

Toyota провела презентацию в Таиланде абсолютно нового Hilux. Как и ожидалось ранее, популярный японский пикап поменялся визуально, а также обзавелся помимо дизельной и бензиновой версии еще и полностью электрической модификацией. 

Ожидается, что продажи машины на различных рынках Азии стартуют после 2026 года, а на европейском континенте автомобиль появится в декабре.

Hilux претерпел серьезные изменения в экстерьере, в том числе отказался от традиционного логотипа Toyota в пользу текстовой надписи, обзавелся другими фарами и бампером, а также закрытой решеткой радиатора в электрической модификации и зарядным портом рядом с передним крылом.

snimok ekrana 2025 11 10 v 094915 kopiya 7ec
Toyota Hilux нового поколения

Дизайн салона реформенного пикапа вдохновлен Land Cruiser и отличается вертикальным и угловатым силуэтом. Внутри установлены два 12,3-дюймовых дисплея и предусмотрены физические кнопки управления системой полного привода.

Также в оснащение машины вошла беспроводная зарядная площадка для гаджетов, USB-порт, предусмотренный для задних пассажиров, и электроусилитель рулевого колеса.

toyota hilux 2026 2 1762751346
Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Вариантов силовых агрегатов для нового Hilux предусмотрено сразу четыре: 2,7-литровый бензиновый мотор, 2,8-литровый дизель, а также аналогичный «тяжелотопливный» ДВС с мягкой гибридной системой.

Полностью электрическая модификация машины обладает двумя электродвигателями (по одному спереди и сзади), а также системой полного привода и аккумулятором емкостью 59,2 кВт/ч, обеспечивающим ей запас хода свыше 300 км по циклу NEDC.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Обновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

Знаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение...

Кроссовер Hyundai, который вновь попытает счастье в борьбе...

Новую Mazda6 Touring показали в виде большого и...

Mitsubishi не отказалась от мечты по возвращению Lancer...

Четвертый цвет может освободить водителей от бесконечных остановок...

Новый внедорожный пикап Renault для дачников появится в...

Следующее поколение кроссовера-хита Toyota Yaris Cross получит инновационный...

Nissan X-Trail вот-вот сменит имидж: в повестке новое...

В Россию завезли самый популярный минивэн Японии

Bentley выпустит новый революционный Flying Spur, который переосмыслит...

Популярный автомеханик на YouTube объяснил, почему перестал покупать...

За новым маленьким минивэном суббренда Toyota в Японии...

Пикап Toyota превратился в уютную квартиру на колесах...

Nissan анонсировал новый премиальный кроссовер с гибридом e-Power...

Появились первые изображения спортивной версии Kia Seltos

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+