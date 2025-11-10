Популярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Toyota провела презентацию в Таиланде абсолютно нового Hilux. Как и ожидалось ранее, популярный японский пикап поменялся визуально, а также обзавелся помимо дизельной и бензиновой версии еще и полностью электрической модификацией.

Ожидается, что продажи машины на различных рынках Азии стартуют после 2026 года, а на европейском континенте автомобиль появится в декабре.

Hilux претерпел серьезные изменения в экстерьере, в том числе отказался от традиционного логотипа Toyota в пользу текстовой надписи, обзавелся другими фарами и бампером, а также закрытой решеткой радиатора в электрической модификации и зарядным портом рядом с передним крылом.

Toyota Hilux нового поколения

Дизайн салона реформенного пикапа вдохновлен Land Cruiser и отличается вертикальным и угловатым силуэтом. Внутри установлены два 12,3-дюймовых дисплея и предусмотрены физические кнопки управления системой полного привода.

Также в оснащение машины вошла беспроводная зарядная площадка для гаджетов, USB-порт, предусмотренный для задних пассажиров, и электроусилитель рулевого колеса.

Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Вариантов силовых агрегатов для нового Hilux предусмотрено сразу четыре: 2,7-литровый бензиновый мотор, 2,8-литровый дизель, а также аналогичный «тяжелотопливный» ДВС с мягкой гибридной системой.

Полностью электрическая модификация машины обладает двумя электродвигателями (по одному спереди и сзади), а также системой полного привода и аккумулятором емкостью 59,2 кВт/ч, обеспечивающим ей запас хода свыше 300 км по циклу NEDC.