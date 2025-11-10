Новую Mazda6 Touring показали в виде большого и очень мощного универсала

На Japan Mobility Show 2025 в Токио Mazda показала новый концепт-кар Vision-X Coupe. Машина представляла собой универсал с низкой посадкой, оснащенный подключаемой гибридной роторной системой мощностью свыше 500 лошадиных сил.

Независимый дизайнер «Sugar Design» полагает, что у этого прототипа появится серийное продолжение. Более того, ему могут присвоить название Mazda6 Touring.

Mazda6-универсал (спекулятивный рендер)

Потенциально возможный флагманский универсал автопроизводителя из Хиросимы опирается на дизайн прототипа Vision-X Coupe и представляет собой гипотетического конкурента BMW M3 Touring.

Автомобиль на рендерах отличается от шоу-кара образца начала этого месяца, длина которого больше актуального седана Mazda6 на 185 мм, слегка иными задними фонарями, но в остальном использует те же самые визуальные решения.

Несмотря на то, что на презентации модели Vision-X Coupe «маздовцы» не обещали, что она обязательно трансформируется в товарный автомобиль, японский автопроизводитель подтвердил, что выпустит высокопроизводительный роторный двигатель к 2035 году.

Гибридная система будет объединять в себе турбированный роторный мотор, электродвигатель и небольшой аккумуляторный блок, которые в совокупности смогут выдавать до 503 лошадиных сил.

Исключительно на электрической тяге машины с такой силовой установкой будут проезжать до 160 километров.