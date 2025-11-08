ДомойАвтоновости сегодняВ Россию завезли самый популярный минивэн Японии

В Россию завезли самый популярный минивэн Японии

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
8f293e8d0d9551aa0a5a1d4dc0da444e 1

В Японии минивэны пользуются гораздо большим спросом, чем в России, но даже в нынешних условиях автомобили сегмента MPV продолжают предлагаться дилерами в нашей стране, хотя и очень скудным ассортиментом.  

Недавно к общему списку таких машин присоединилась модель, которая в «Стране восходящего солнца» носит статус главного бестселлера-минивэна.

unnamed 1
Toyota Sienta

Как удалось выяснить нашей редакции, в России стартовали продажи Toyota Sienta. Машина входит в компактный и недорогой класс MPV, благодаря чему продается на родине огромными тиражами.

По итогам 2024 года «Сиента» заняла третье место среди самых популярных машин в Японии, а также первую строчку в сегменте минивэнов с результатом в 111 тысяч 90 реализованных единиц. 

Toyota Sienta прибыла в Россию из Японии и сейчас находится во Владивостоке. Ее ввозом занималась местная компания, которая специализируется на поставках машин из «Страны восходящего солнца». 

interer Toyota Sienta 2019 1
Интерьер Toyota Sienta

Минивэн с семиместной компоновкой салона оборудован проверенным временем 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем 2NR-FE на 120 лошадиных сил, зарекомендовавшим себя как очень надежный. Ассистирует безнаддувной «четверке» бесступенчатый вариатор и передний привод.

В арсенал минивэна входит мультируль, система старт-стоп, адаптивный круиз-контроль, кондиционер, система стабилизации и камера заднего вида.

За праворульный Toyota Sienta 2025 года выпуска без пробега предлагают заплатить в России 2 миллиона 90 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Bentley выпустит новый революционный Flying Spur, который переосмыслит...

Популярный автомеханик на YouTube объяснил, почему перестал покупать...

За новым маленьким минивэном суббренда Toyota в Японии...

Пикап Toyota превратился в уютную квартиру на колесах...

Nissan анонсировал новый премиальный кроссовер с гибридом e-Power...

Появились первые изображения спортивной версии Kia Seltos

На продажу выставили самый странный автомобиль Японии

Только в двух местах на Земле нет ограничений...

Новый кросс-купе Cupra Formentor обещает революцию в новом...

Роскошный аналог Toyota RAV4 удивит другим дизайном, улучшенной...

Двигатели пикапов Toyota Tundra продолжают ломаться на пробегах...

К выходу готовят новый корейский пикап для бездорожья:...

В популярном в Японии минивэне Nissan теперь можно...

Новый современный SUV Toyota трансформируется в глобальный аналог...

Любимец-внедорожник охотников и рыбаков сменит поколение к 2027...

В Японии открыли прием заказов на лимитированный брелок...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+