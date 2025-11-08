В Россию завезли самый популярный минивэн Японии

В Японии минивэны пользуются гораздо большим спросом, чем в России, но даже в нынешних условиях автомобили сегмента MPV продолжают предлагаться дилерами в нашей стране, хотя и очень скудным ассортиментом.

Недавно к общему списку таких машин присоединилась модель, которая в «Стране восходящего солнца» носит статус главного бестселлера-минивэна.

Toyota Sienta

Как удалось выяснить нашей редакции, в России стартовали продажи Toyota Sienta. Машина входит в компактный и недорогой класс MPV, благодаря чему продается на родине огромными тиражами.

По итогам 2024 года «Сиента» заняла третье место среди самых популярных машин в Японии, а также первую строчку в сегменте минивэнов с результатом в 111 тысяч 90 реализованных единиц.

Toyota Sienta прибыла в Россию из Японии и сейчас находится во Владивостоке. Ее ввозом занималась местная компания, которая специализируется на поставках машин из «Страны восходящего солнца».

Интерьер Toyota Sienta

Минивэн с семиместной компоновкой салона оборудован проверенным временем 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем 2NR-FE на 120 лошадиных сил, зарекомендовавшим себя как очень надежный. Ассистирует безнаддувной «четверке» бесступенчатый вариатор и передний привод.

В арсенал минивэна входит мультируль, система старт-стоп, адаптивный круиз-контроль, кондиционер, система стабилизации и камера заднего вида.

За праворульный Toyota Sienta 2025 года выпуска без пробега предлагают заплатить в России 2 миллиона 90 тысяч рублей.