Пикап Toyota превратился в уютную квартиру на колесах с туалетом, душем и всей бытовой техникой

Выставка «Японской мобильности 2025 года» в самом разгаре. И на ней помимо совершенно новых моделей, а также концепт-каров представлено немало кемперов.

Одним из самых интересных проектов автодомов, показанных в Токио, является продукт известного японского бренда кастомизации Direct Cars. Компания представила на JMS-2025 кемпервэн Trip Black Edition, который собрал на себе немало внимания публики и журналистов.

Автодом построен на базе Toyota Camroad, автомобиля, который специально создан, чтобы превращаться в подобный вид техники. Кузов машины окрасили в матово-черный цвет, нетипичный для кемперов, наделили его большими дверьми с обеих сторон, а также открывающимися наружу окнами на крыше и боковинах.

Выдвижной тент можно использовать как место для отдыха на свежем воздухе, защищаясь с помощью него от солнца и дождя.

В специально спроектированном салоне модели Trip Black Edition царит уют и комфортная атмосфера благодаря обилию коричневой деревянной отделке, сидений с черной кожаной обивкой и особенному внутреннему освещению.

Жилой отсек включает в свою планировку гостиную с регулируемым по размеру обеденным столом, удобную скамью, кухонный гарнитур со столешницей и индукционной плитой, а также стационарную двухспальную кровать в задней части и кабину с туалетом и душем.

Для путешественников предусмотрена вся необходимая бытовая техника от телевизора, до микроволновой печи, индукционной плиты и даже кондиционера.

Для того, чтобы организовать внутри спальное место, достаточно сложить стол и разложить диван. В передней части салона также предусмотрена раскладная кровать, а весь автодом способен одновременно разместить внутри на ночевку до восьми человек.

Питание всех бытовых систем кемпера осуществляется от аккумулятора емкостью 300 А/ч, который можно заряжать от солнечной панели мощностью 460 Вт, установленной на крыше.

Цена кемпервэна Trip Black Edition в Японии будет начинаться от 16 миллионов 490 тысяч иен или примерно от 8,7-миллиона рублей по текущему курсу.