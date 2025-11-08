ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставили самый странный автомобиль Японии

На продажу выставили самый странный автомобиль Японии

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
1 3

В истории японского автопрома было немало странных машин, но выставленный на продажу на местном вторичном рынке является особенным. Автомобиль носит имя Mitsuoka Orochi (в честь огромной змеи) и выглядит так, будто это один из представителей такого вида рептилий в мире машин. 

Необычные фары, хромированная решетка радиатора, напоминающая мелкие зубы, и вырезы на вентилируемом капоте, а также нетривиальные задние фонари превратили машину в подобие безумного спорткара.

2 2
Mitsuoka Orochi 2008

В отличие от остальных проектов Mitsuoka, в основе которых лежали автомобили сторонних марок, Orochi создавалась на базе кастомного шасси, разработанного инженерами компании. 

Несмотря на низкий силуэт и пропорции предполагалось, что это будет очень быстрый автомобиль. Но это оказалось не совсем так.

3 2
Mitsuoka Orochi 2008

3,3-литровый бензиновый мотор V6 от Toyota развивал мощность 231 лошадиную силу, работая в связке с 5-скоростным «автоматом», заимствованным у Lexus RX. С места до 100 километров в час машина разгонялась всего за 7 секунд, что примерно на полторы секунды медленнее, чем ее потенциальный конкурент Honda NSX. 

4
Интерьер Mitsuoka Orochi 2008

Тираж Mitsuoka Orochi с 2006 по 2014 годы составил всего 400 машин, поэтому каждая из них является редким экземпляром.

Выставленный на продажу в Японии автомобиль черного цвета 2008 года выпуска проехал 36 тысяч 922 километра. Его владелец собирается выручить с продажи этой машины 13 миллионов 215 тысяч иен (почти 7 миллионов рублей). 

Фото:Goo-net-exchange

