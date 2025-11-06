Раскрыт кроссовер уровня Lexus, но с ценой Toyota

Toyota всегда считалась «народным» брендом. Специально для того, чтобы отделить себя от премиума, была придумана марка Lexus. Но в последнее время понятие роскошного автомобиля стало сильно размытым, а одному кроссоверу «Тойоты» даже удалось максимально подобраться к своим аналогам от Lexus и даже в чем-то переплюнуть конкурентов.

Портал «TopSpeed» называет кроссовер Toyota Crown Signia 2025 года самым роскошным SUV японского автопроизводителя, который предлагает качество и дизайн уровня Lexus, передовые технологии и комфорт, присущий «паркетникам» премиум-класса, но без баснословной цены.

Toyota Crown Signia 2025

Машина воплощает в себе приверженность Toyota качеству и надежности, что делает ее привлекательным вариантом для покупателей, ищущих высококачественный премиальный автомобиль, который не уступает Lexus, но при этом стоит дешевле.

Toyota Crown Signia появился в США в середине 2024 года, заменив модель Venza. Автомобилю досталась гибридная система на базе 2,5-литрового ДВС, выдающая 236 лошадиных сил. Это всего на 10 л.с. меньше, чем у премиального аналога этой модели Lexus RX350h.

Интерьер Toyota Crown Signia 2025

Машина отличается высококлассным интерьером и множеством «богатых» технологических функций, а также надежностью, сопоставимой с Lexus RX. «J.D.Power» оценивает долговечность этой модели в 81 балл из 100 возможных, что всего на 4 балла ниже Lexus RX.

В США Toyota Crown Signia стоит примерно на 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей) дешевле сопоставимого по комплектации и оснащению Lexus RX (44 тысячи 90 долларов против 53 тысяч 475 долларов).

Кроме того, сегодня его можно найти в продаже даже на российском авторынке. Правда такие машины оценены гораздо дороже, чем в Штатах. Стоимость новых Crown Signia в РФ начинается от 4 миллионов 500 тысяч рублей и доходит до 8 миллионов 600 тысяч рублей.