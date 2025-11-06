Самый известный гибрид Toyota обзавелся комплектом доработок Modellista

Культовый гибридный автомобиль Toyota Prius существует с 1997 года. В 2023 году эта модель перешла в пятое по счету поколение, изменившее ее внешне и технически.

С тех пор внешний вид нового «Приуса» успел многим приесться, поэтому недавно дочернее тюнинг-ателье «Тойоты» Modellista придумало для него новый боди-кит Neo Advance Style.

Комплект доработок для самого известного гибрида на планете включает в себя пять элементов: передний сплиттер, боковые юбки, декоративные накладки, комплект отделки сзади и фирменную синюю подсветку.

Toyota Prius в боди-ките от Modellista

Передний спойлер на 25 мм длиннее и на 8 мм ниже оригинала, обеспечивая более эффективный отвод воздуха под автомобиль. За счет боковых юбок машина стала ниже на 35 мм стокового варианта, что придало ее профилю больше динамики.

Дополнили внешний облик машины специальный задний бампер с черными накладками, имитирующими патрубки выхлопа.

Toyota Prius в боди-ките от Modellista

В подкапотное пространство и подвеску Modellista решила не вмешиваться, сохранив «Приусу» его заводское оснащение.

Стоимость боди-кита для Toyota Prius актуального поколения Neo Advance Style в Японии будет стартовать от 364 тысяч 100 иен (192 тысячи рублей). Заказы на него начнут собирать в ближайшее время.