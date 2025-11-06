В Японии считают, что новый концептуальный электрический внедорожник Mitsubishi станет предвестником следующего Pajero

На автосалоне в Токио компания Mitsubishi представила новый концепт-кар Elevance SUV. Машина выделилась эффектным экстерьером, шестиместным салоном и фирменной гибридной силовой установкой.
Но несмотря на статус шоу-кара японская пресса практически сразу окрестила эту модель прародителем следующего поколения внедорожника Pajero. Местные журналисты полагают, что этот концепт предвещает возвращение «Паджеро» и включает в себя немало решений, которые все увидят в проекте возрождения культового внедорожника Mitsubishi в ближайшие годы.
Многие элементы прототипа Elevance SUV разработаны для улучшения внедорожных характеристик, включая кузов с широким обзором благодаря узким передним стойкам.
Кроме того, в арсенал шоу-кара вошла система искусственного интеллекта, предлагающую рекомендации по режиму вождения в зависимости от рельефа и дорожных условий, и, что самое главное, подключаемая гибридная система PHEV с четырьмя независимыми электромоторами в каждом колесе.
Конкретные характеристики этой силовой установки не раскрываются, но подтверждено, что она состоит из бензинового ДВС и четырех электрических двигателей, обеспечивающих максимальное сцепление с дорогой.
В повседневной эксплуатации автомобиль будет преимущественно задействовать чистую электрическую энергию, а для дальних поездок ему предстоит использовать гибридный привод.
Ожидается, что возрожденный Mitsubishi Pajero будет частично похож на Elevate SUV внешне, получив аналогичные дневные ходовые огни, решетку радиатора и передний бампер, а также интерьер с двумя широкоформатными дисплеями в передней панели.
Внутри автомобиля разместят три ряда сидений, умещающих до семи пассажиров.
Официальный дебют нового «Паджеро» состоится в ближайшие несколько лет.