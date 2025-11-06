ДомойАвтоновости сегодняВ Японии считают, что новый концептуальный электрический внедорожник Mitsubishi станет предвестником следующего...

В Японии считают, что новый концептуальный электрический внедорожник Mitsubishi станет предвестником следующего Pajero

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 Mitsubishi Elevance Concept 4 1

На автосалоне в Токио компания Mitsubishi представила новый концепт-кар Elevance SUV. Машина выделилась эффектным экстерьером, шестиместным салоном и фирменной гибридной силовой установкой. 

Но несмотря на статус шоу-кара японская пресса практически сразу окрестила эту модель прародителем следующего поколения внедорожника Pajero. Местные журналисты полагают, что этот концепт предвещает возвращение «Паджеро» и включает в себя немало решений, которые все увидят в проекте возрождения культового внедорожника Mitsubishi в ближайшие годы.

Шоу-кар Mitsubishi Elevance SUV

Многие элементы прототипа Elevance SUV разработаны для улучшения внедорожных характеристик, включая кузов с широким обзором благодаря узким передним стойкам.

Кроме того, в арсенал шоу-кара вошла система искусственного интеллекта, предлагающую рекомендации по режиму вождения в зависимости от рельефа и дорожных условий, и, что самое главное, подключаемая гибридная система PHEV с четырьмя независимыми электромоторами в каждом колесе.

2025 Mitsubishi Elevance Concept 2 1
Шоу-кар Mitsubishi Elevance SUV

Конкретные характеристики этой силовой установки не раскрываются, но подтверждено, что она состоит из бензинового ДВС и четырех электрических двигателей, обеспечивающих максимальное сцепление с дорогой.

В повседневной эксплуатации автомобиль будет преимущественно задействовать чистую электрическую энергию, а для дальних поездок ему предстоит использовать гибридный привод.

Интерьер прототипа Mitsubishi Elevance SUV

Ожидается, что возрожденный Mitsubishi Pajero будет частично похож на Elevate SUV внешне, получив аналогичные дневные ходовые огни, решетку радиатора и передний бампер, а также интерьер с двумя широкоформатными дисплеями в передней панели.

Внутри автомобиля разместят три ряда сидений, умещающих до семи пассажиров. 

Официальный дебют нового «Паджеро» состоится в ближайшие несколько лет.

Фото:Mitsubishi

