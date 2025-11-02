Китайский клон Mercedes G-Class и Land Rover Defender едет в Европу

Компания BAW готовится к старту продаж на европейском рынке своего внедорожника с индексом 212. Западные СМИ называют машину клоном местных Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender и пророчат ей большой интерес со стороны небогатых покупателей.

Премьера BAW 212 состоялась в «Старом свете» на Мюнхенском автосалоне 2025 года. Машина будет продаваться в Европе как в бензиновой, так и дизельной модификации.

Длина внедорожника, построенного на рамной платформе, составляет 4,7-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,93-метра. Дорожный просвет машины равен 23,5 см, а угол въезда 40,3 градусам.

BAW 212

За счет высокого клиренса и продуманной геометрии подвески 212-й способен преодолевать сложное бездорожье и брод глубиной до 80 сантиметров.

Салон автомобиля выполнен на современный манер и обладает цифровой комбинацией приборов, широкоформатным дисплеем мультимедийной системы, мультирулем, а также торпедо с ручкой, за которую может держаться передний пассажир.

Интерьер BAW 212

Как уже упоминалось, предлагать BAW 212 на европейском авторынке хотят с двигателями внутреннего сгорания. В каталог войдет 2-литровый бензиновый агрегат на 251 лошадиную силу и дизельный мотор с отдачей в 170 «сил». В обоих случаях мощность будет передаваться через 8-скоростную автоматическую трансмиссию.

Цены на внедорожник в Европе пока не объявлены, но в Китае за него просят менее 20 тысяч евро (до 1 миллиона 900 тысяч рублей). Для сравнения, в России стоимость BAW 212 сейчас стартует от 2 миллионов 949 тысяч рублей.