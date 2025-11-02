ДомойАвтоновости сегодняКитайский клон Mercedes G-Class и Land Rover Defender едет в Европу

Китайский клон Mercedes G-Class и Land Rover Defender едет в Европу

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 02 в 12.36.49

Компания BAW готовится к старту продаж на европейском рынке своего внедорожника с индексом 212. Западные СМИ называют машину клоном местных Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender и пророчат ей большой интерес со стороны небогатых покупателей.

Премьера BAW 212 состоялась в «Старом свете» на Мюнхенском автосалоне 2025 года. Машина будет продаваться в Европе как в бензиновой, так и дизельной модификации. 

Длина внедорожника, построенного на рамной платформе, составляет 4,7-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,93-метра. Дорожный просвет машины равен 23,5 см, а угол въезда 40,3 градусам. 

baw 212 t01 diesel chinois 2025 001 1
BAW 212

За счет высокого клиренса и продуманной геометрии подвески 212-й способен преодолевать сложное бездорожье и брод глубиной до 80 сантиметров. 

Салон автомобиля выполнен на современный манер и обладает цифровой комбинацией приборов, широкоформатным дисплеем мультимедийной системы, мультирулем, а также торпедо с ручкой, за которую может держаться передний пассажир.

baw 212 t01 diesel chinois 2025 002 1
Интерьер BAW 212

Как уже упоминалось, предлагать BAW 212 на европейском авторынке хотят с двигателями внутреннего сгорания. В каталог войдет 2-литровый бензиновый агрегат на 251 лошадиную силу и дизельный мотор с отдачей в 170 «сил». В обоих случаях мощность будет передаваться через 8-скоростную автоматическую трансмиссию.

Цены на внедорожник в Европе пока не объявлены, но в Китае за него просят менее 20 тысяч евро (до 1 миллиона 900 тысяч рублей). Для сравнения, в России стоимость BAW 212 сейчас стартует от 2 миллионов 949 тысяч рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BAW

Читайте также:

Последние новости:

Следующий Mercedes-Benz S-Class удивит суперагрессивным видом и двухмоторной...

Семейство Toyota Land Cruiser пополнится гибридным и электрическим...

Новый Nissan Versa обещает быть дешевым, но не...

До премьеры нового поколения Toyota Hilux осталось совсем...

Легендарный «рамник» Suzuki Jimny сделали похожим на новый...

Новую Volga опять хотят сделать китайской, но не...

Кроссоверное наступление Honda продолжается: в повестке новый SUV...

Пикап Toyota превратился в комфортабельную гостиницу на колесах...

Toyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

Кто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую...

Владельцы главного мирового хита Toyota перечислили все, что...

Стали известны подробности о возрожденном спорткаре Toyota MR2

Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные...

BMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для...

Студентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и...

Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+