Владельцы главного мирового хита Toyota перечислили все, что им не нравится в их кроссоверах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Toyota RAV4 является одним из самых продаваемых автомобилей на планете в сегменте SUV и наиболее популярным кроссовером в линейке этого автопроизводителя. 

Согласно информации «Focus2Move», с начала этого года по август Toyota RAV4  был реализован в таком количестве единиц, что стал новым мировым лидером по продажам, опередив Toyota Corolla, Ford F-Series и Tesla Model Y.

Учитывая невероятную популярность «РАВ4» можно предположить, что он практически идеален. Но, как отмечают десятки владельцев таких машин на форме «Reddit», даже у него есть свои недостатки.

Toyota RAV4

В ветке, озаглавленной: «Назовите короткий список из 2-3 вещей, которые вам не нравятся в своей машине», собралось немало обладателей Toyota RAV4, указавшие недостатки таких кроссоверов.

Наиболее повторяющейся жалобой на эту модель стал дорожный шум. Несколько владельцев «РАВ4» посетовали, что на шоссе машина не ощущается такой тихой, как от нее ждали. Из-за этого пассажирам, особенно на заднем ряду, приходится иметь дело с серьезным гулом. 

Интерьер Toyota RAV4

Другой претензией к кроссоверу оказалась эргономика сидений. Один владелец отметил, что места над головой в случае с ним так мало, что садиться в машину приходится с большой осторожностью, тогда как другие пожаловались на то, что кресла RAV4 имеют ограниченную поддержку поясницы и неудобны для водителей, страдающих проблемами со спиной. 

Но даже это еще не все. Критики подверглась мультимедийная система машины, которая была охарактеризована как значительно отстающая от конкурентов. Кроме того, некоторые владельцы жаловались на проблемы с индикацией системы климат-контроля.

Недовольство пользователей автомобиля, как оказалось, вызывают его системы Bluetooth и USB, которые работают не так, как нужно. А еще им не нравится расположение переднего подстаканника и тихий звук гудка, который может перебивать даже звуковой сигнал непристегнутого ремня безопасности.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Reddit

