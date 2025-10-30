ДомойАвтоновости сегодняНовый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится к премьере

Новый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится к премьере

Компания Renault близка к реализации второго южнокорейского проекта после модели Grand Koleos, представляющего собой перелицованную версию китайского кроссовера Geely Monjaro. Французский автопроизводитель уже вывел на тесты этот «паркетник», а на днях его показали в сети без камуфляжа.

Автор изображений полагает, что экстерьер машины включит в себя элементы, схожие с ранее представленными моделями Renault Boreal и Renault Clio.

Автомобилю могут достаться необычные дневные ходовые огни, новый логотип марки, бампер со встроенной решеткой радиатора, глянцевые накладки на колесных арках, а также скошенная линия крыши и футуристичные колесные диски.

Спекулятивный рендер нового кросс-купе Renault для Южной Кореи

Сзади дизайнеры «Рено» могут разместить вытянутые друг к другу светодиодные фонари, встроенные в крупную черную панель, захватывающую большую часть дверцы багажника. 

Интерьер кросс-купе обещает ту же компоновку, что и в модели Grand Koleos. Автомобиль может получить панорамный дисплей OpenR, а также электронный селектор трансмиссии. 

Интерьер нового кросс-купе Renault для Южной Кореи

Силовая установка, скорее всего, включит в себя 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим довеском. Максимальная отдача такой связки может достигнуть 242 лошадиных сил.

В продажу новый купеобразный кроссовер Renault, для которого еще не определили название, поступит в первой половине 2026 года. Главным рынком сбыта для него станет Южная Корея, где на совместном заводе Geely и Renault будет налажен его выпуск. 

