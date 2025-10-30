Mitsubishi определилась с ценой новой Mini Delica

Несколько недель назад компания Mitsubishi представила в Японии совершенно новый компактвэн Mini Delica. Машина следующего поколения выделилась пересмотренным дизайном и новыми обширными техническими решениями.

Накануне стало известно, что автомобиль выходит в продажу на родном для себя рынке. Цена на него в Японии будет варьироваться от 1 миллиона 964 тысяч до 2 миллионов 907 тысяч иен (1 миллион 27 тысяч – 1 миллион 521 тысяча рублей).

Mitsubishi Delica Mini нового поколения

В отличие от своего предшественника, разработанного на платформе eK X Space, новая генерация Mini Delica представляет собой совершенно новую модель.

Машина получила пересмотренную внешность с другой решеткой радиатора, U-образными светодиодными фарами, а также модернизированными бамперами и боковыми юбками.

Внутри автомобиль выделился обновленной компоновкой передней панели с 7-дюймовым цифровым экраном приборов и 12,3-дюймовым центральным дисплеем мультимедийной системы.

В свежем поколении Mini Delica продолжит оснащаться атмосферным и турбированным вариантом бензинового мотора рабочим объемом 0,66-литра. Предлагать машину будут как в версии с передним, так и полным приводом.

Ездовые режимы в новой Mitsubishi Delica Mini

В обоих исполнениях водитель сможет рассчитывать на пять предустановленных режимов движения: Eco, Normal, Sport, Gravel и Snow, а также на электронный набор водительских ассистентов e-Assist.