Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top Gear, продали за 4,5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
Peel P50 – самый маленький серийно выпускавшийся автомобиль на планете. Машина является рекордсменом книги рекордов Гиннеса благодаря своим ультракомпактным размерам с длиной в 1,4-метра и шириной менее метра. 

Одноместный хэтчбек обрел знаменитость, появившись в одном из эпизодов популярного автомобильного шоу Top Gear, что закрепило его место в поп-культуре. А благодаря тому, что он еще и очень редкий (существует в количестве менее 50 экземпляров), сейчас такие машины стоят невероятно дорого.

Один из экземпляров Peel P50 недавно был продан на аукционе «Donington» за внушительную сумму.

Peel P50, проданный на аукционе в Австралии

Речь идет об оригинальном микрокаре, который недавно обнаружили в австралийском гараже. Машина находилась в собственности одной семьи на протяжении 49 лет и была приобретена в Великобритании в 1976 году.

На тот момент ее цена составляла 655 долларов. В 1998 году Peel P50 был перевезен в Австралию, где хранился в гараже на протяжении более 30 лет.  

Peel P50, проданный на аукционе в Австралии

За исключением перекрашенного кузова автомобиль практически не изменился и выглядит так, как в 1964 году, когда он сошел с конвейера. 

Несмотря на свой возраст и не самое идеальное состояние для автомобиля удалось найти покупателя. Он согласился выложить за машину 55 тысяч 986 долларов или примерно 4,5-миллиона рублей по нынешнему курсу.

Фото:Doningtonauctions

