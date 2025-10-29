Самый маленький автомобиль в мире, прославившийся благодаря Top Gear, продали за 4,5 млн рублей

Peel P50 – самый маленький серийно выпускавшийся автомобиль на планете. Машина является рекордсменом книги рекордов Гиннеса благодаря своим ультракомпактным размерам с длиной в 1,4-метра и шириной менее метра.
Одноместный хэтчбек обрел знаменитость, появившись в одном из эпизодов популярного автомобильного шоу Top Gear, что закрепило его место в поп-культуре. А благодаря тому, что он еще и очень редкий (существует в количестве менее 50 экземпляров), сейчас такие машины стоят невероятно дорого.
Один из экземпляров Peel P50 недавно был продан на аукционе «Donington» за внушительную сумму.
Речь идет об оригинальном микрокаре, который недавно обнаружили в австралийском гараже. Машина находилась в собственности одной семьи на протяжении 49 лет и была приобретена в Великобритании в 1976 году.
На тот момент ее цена составляла 655 долларов. В 1998 году Peel P50 был перевезен в Австралию, где хранился в гараже на протяжении более 30 лет.
За исключением перекрашенного кузова автомобиль практически не изменился и выглядит так, как в 1964 году, когда он сошел с конвейера.
Несмотря на свой возраст и не самое идеальное состояние для автомобиля удалось найти покупателя. Он согласился выложить за машину 55 тысяч 986 долларов или примерно 4,5-миллиона рублей по нынешнему курсу.