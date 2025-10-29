В Россию завезли вместительный японский семейный автомобиль «без болячек», оцененный дешевле китайских аналогов

Toyota может удивить огромным количеством моделей, о которых в России мало кто знает. Все они спроектированы для отдельных рынков сбыта и адаптированы под потребности местных покупателей.

Один из таких примеров – семиместный кросс-минивэн Toyota Veloz. Автомобиль создан для стран Юго-Восточной Азии, где пользуется очень высоким спросом. Недавно новые «Велозы» начали завозить в Россию серые импортеры. «Daily-Motor» выяснил о них подробности.

Toyota Veloz

На сегодняшний день Toyota Veloz предлагается в продаже в РФ в нескольких городах серыми дилерами. В Сыктывкаре выставлен минивэн серебристого цвета в комплектации GX.

Машина оснащена мультимедийной системой с небольшим экраном, климат-контролем, мультирулем, системой «Старт-Стоп», электронным стояночным тормозом и даже беспроводной зарядкой для гаджетов.

Еще два белых «Велоза» продают в Перми и Воронеже. Их арсенал ничем не отличается от первого из Сыктывкара как с точки зрения набора опций, так и технической части.

Toyota Veloz

Во всех вариантах Toyota Veloz комплектуется проверенным и практически безупречным с точки зрения надежности полуторалитровым атмосферным мотором на 106 л.с., который состыкован с не менее выносливым вариатором.

Интерьер Toyota Veloz

Ценник на эту машину в России сегодня варьируется от 2 миллионов 950 тысяч до 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Для сравнения, семиместные китайские аналоги этого японского минивэна, вроде Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Okavango стоят на нашем рынке примерно столько же или даже дороже. За первый по РРЦ просят минимум 2 миллиона 940 тысяч рублей, а за второй от 3 миллионов 270 тысяч рублей соответственно.