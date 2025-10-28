Новое футуристичное кросс-купе Renault из Кореи показали на качественных изображениях

В Корее у Renault работает собственная фабрика, где сейчас выпускают бейдж-инжиниринговый кроссовер Grand Koleos, построенный на базе Geely Monjaro.

Следующим проектом, который готовят к реализации на этой площадке, является «паркетник» Aurora. Пока о нем известны лишь обрывистые подробности, но накануне уже появились первые спекулятивные рендеры.

Утверждается, что речь идет о кроссовере с купеобразным силуэтом. Машина уже выехала на первые тесты и судя по шпионским снимкам будет иметь футуристичную внешность.

Рендер нового кросс-купе Renault Aurora

Длина автомобиля, по слухам, составит около 5-метров, а в ее дизайне будут использованы элементы, заложенные в шестом поколении Clio, премьера которого состоялась этой осенью.

Рендер нового кросс-купе Renault Aurora

Кросс-купе могут достаться необычные светодиодные фары, двухцветная решетка радиатора, агрессивные бамперы, глянцевые пластиковые накладки на колесных арках и порогах, а также нетривиальные задние фонари, вписанные в широкую пластиковую накладку на двери багажника.

Интерьер прототипа нового кросс-купе Renault Aurora

Салон кроссовера, по слухам, будет опираться на визуальные решения модели Rafale, но вместо вертикального дисплея мультимедийной системы получит широкий экран, проходящий вдоль всей передней панели.

Пока неизвестно какой силовой агрегат будет использовать этот автомобиль, но, скорее всего, в качестве него будет использован 300-сильный подзаряжаемый гибрид.

Презентация нового кросс-купе Renault Aurora должна состояться в 2026 году. Выпуск машины наладят в Южной Корее, а продавать ее будут, скорее всего, только на местном рынке и, возможно, также в странах Ближнего Востока.