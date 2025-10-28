В кортеже Дональда Трампа в Японии заметили самую дорогую Toyota

Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию с визитом, где встретился с местным премьер-министром Санаэ Такаити и подписал ряд важных соглашений.

После посадки борта Air Force One главы Штатов в аэропорту Ханаэда (Токио) японские автомобильные СМИ обратили внимание на один интересный момент. В кортеж Трампа был включен самый дорогой автомобиль компании Toyota на сегодняшний день – роскошный внедорожник Century.

Машина, как и остальные автомобили из кортежа президента США, в том числе лимузин «Зверь», получила американский флаг, установленный на капоте, и, по-видимому, была модифицирована. Правда каким образом не уточняется.

Toyota Century в кортеже президента Дональда Трампа во время визита в Японию

Toyota с восторгом отреагировала на эту новость, заявив, что для нее большая честь, что президент США выбрал внедорожник Century для своего кортежа.

Напомним, флагманский SUV японского автопроизводителя является самой дорогой машиной в линейке Toyota. Внедорожник может похвастаться внушительным шасси длиной свыше 5,2-метра и шириной почти в 2 метра.

Внедорожник Toyota Century

Внутри использованы премиальные материалы отделки, а сзади установлены раздельные кресла с функциями массажа, электропривода и возможностью приведения в горизонтальное положение.

Автомобиль комплектуется подключаемой гибридной системой на базе 3,5-литрового ДВС, выдающей до 412 лошадиных сил мощности. Исключительно на электротяге внедорожник Century способен проезжать до 69 км.

Стоимость машины на японском рынке начинается от 27 миллионов иен (более 14 миллионов рублей).