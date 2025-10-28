ДомойАвтоновости сегодняHonda готовит самый недорогой компактный кроссовер на платформе PF2

Honda готовит самый недорогой компактный кроссовер на платформе PF2

Honda разработала новую модульную платформу PF2, которая поддерживает различные силовые установки, включая гибридные и даже полностью электрические двигатели. 

Кроме того, ее можно использовать для средних по размерам или даже компактных моделей марки. Одной из них может стать некий совершенно новый кроссовер, который окажется прообразом самого доступного седана City, но в форм-факторе SUV.

Седан Honda City актуального поколения

Подробностей о проекте пока очень мало, но, известно, что в основу машины ляжет именно платформа PF2. В модельной линейке автопроизводителя новый вседорожник «Хонды» разместится на ступеньку ниже «паркетника» Elevate, который также проектировался на базе 4-дверки City.

Длина автомобиля должна составить менее четырех метров, а цена оказаться самой низкой среди всех кроссоверов японского бренда.

Платформа Honda PF2

Ожидается, что машина будет представлять собой городской кроссовер с узкими светодиодными фарами и динамичным кузовом. Что касается его силовой установки, зарубежные СМИ полагают, что речь будет идти о 1,5-литровом атмосферном двигателе, точно таком же, как в случае с «паркетником» Elevate. Полного привода у него не будет ни в одной из версий.

С выходом на рынок в ближайшие несколько лет новый кроссовер Honda начального уровня навяжет конкуренцию таким популярным моделям своего сегмента как Toyota Raize и Hyundai Exter.

