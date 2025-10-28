Mazda выпустит роторный спорткар, который называют новым RX-7

ДомойАвтоновости сегодняMazda выпустит роторный спорткар, который называют новым RX-7

Текст: Алексей Шмидт
В сентябре 2025 года Honda представила новый Prelude, вернув машину в строй после 24-летнего отсутствия. Считается, что это отправная точка в беспрецендентном «буме» возрождений японских спортивных автомобилей, к которому приложат руки многие другие местные компании.

Одна из них – Mazda, которая, по слухам, готовит возрождение своего знаменитого роторного купе RX-7. Премьера машины может состояться через несколько лет.

Предвестником этой модели считается концепт-кар Iconic SP, представленный в 2023 году. 

Mazda RX-7 нового поколения (неофициальный рендер)

Уже тогда было заявлено, что речь идет о роторной модели, но не с двигателем старого образца, а с совершенно новой разработкой инженеров из Хиросимы.

Не так давно в американском патентном ведомстве появились снимки некоего автомобиля, которым может оказаться серийный вариант нового RX-7. На это намекает форма кузова машины, повторяющая концепт Iconic SP.

Mazda RX-7 нового поколения (неофициальный рендер)

Судя по рендерам, опубликованным японским журналом «BestCarWeb», возрожденный RX-7 от Mazda может удивить плавными линиями, широким капотом, узкими фарами и решеткой радиатора в форме логотипа бренда, а также разделенными полукруглыми фонарями.

Машина должна получить кузов двухдверного спортивного купе и обзавестись роторным двигателем. В качестве вариантов реализации этого мотора указывается двухроторная система, где роторный двигатель вырабатывает электроэнергию, которая последствии передается на колеса, а также мягко-гибридный силовой агрегат на базе роторного ДВС.

Справить премьеру новое спорткупе Mazda RX-7 может в 2027 году.

Фото:BestCarWeb

