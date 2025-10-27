В Россию вернулся самый известный гибрид на планете

Сейчас практически все автопроизводители продают гибридные автомобили, а самые популярные модели имеют в своем портфолио бензиново-электрические модификации. Но несколько десятилетий назад эта технология считалась крайне спорной и чересчур инновационной.

Ее пионером в конце 90-х стал японский хэтчбек, который сейчас считается автомобилем, приходящим всем в голову, когда разговор заходит о первых гибридах. Речь идет о Toyota Prius.

Недавно экономичная пятидверка вернулась в Россию после длительного отсутствия. Причем уже в своем пятом поколении, не успевшем появиться у нас официально. Сейчас такие машины предлагает один «серый» дилер, находящийся в городе Челябинск.

Toyota Prius 2025

Речь идет о хэтчбеке 2025 года с рулевой колонкой, установленной с левой стороны (для правостороннего движения, как в России). Автомобиль оборудован «топовой» для него подключаемой гибридной системой, построенной вокруг 2-литрового бензинового мотора Dynamic Force. Максимальная мощность двигателя равна 148 лошадиным силам, а еще 160 л.с. добавляет ему электрический мотор.

С места до 100 километров в час такие «Приусы» разгоняются всего за 6,7-секунды.

Интерьер Toyota Prius 2025

В оснащение Prius, предлагающегося в России, входит мультимедийная система с широкоформатным дисплеем, многозонный климат-контроль, мультируль, электронный стояночный тормоз, система обогрева рулевого колеса и цифровая комбинация приборов.

За автомобиль, прибывший в РФ по схеме серого импорта, просят 3 миллиона 738 тысяч 787 рублей. Утверждается, что машина была ввезена к нам из Южной Кореи, а ее цена является реальной, без занижения.