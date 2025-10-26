Показан трехдверный Toyota Land Cruiser FJ, который хотели бросить в бой против Suzuki Jimny

Ажиотаж вокруг нового компактного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ не утихает. Автомобиль оказался заметно крупнее потенциального визави Suzuki Jimny даже в его 5-дверной версии.

По слухам, изначально Toyota рассматривала возможность выпуска 3-дверной модификации этой модели, которая оказалась бы близка по габаритам к аналогичному короткобазному «Джимни», но вовремя одумалась и сделала машину крупнее и удобнее.

Toyota Land Cruiser FJ в короткой 3-дверной версии (неофициальный рендер)

Как мог бы выглядеть такой автомобиль показал журнал «CarsCoops», лишивший Land Cruiser FJ двух дверей и сделав его колесную базу короче. Передняя и задняя части кузова машины остались нетронутыми.

Единственной разницей между автомобилями стало отсутствие у короткой версии дверей сзади и уменьшенные габариты до 4,2-метра в длину (-375 мм к 5-дверному образцу).

Интерьер Toyota Land Cruiser Fj

Уменьшение размеров, разумеется, привело бы к сокращению внутреннего пространства и багажника внедорожника. Однако одновременно с этим потери в габаритах привели бы к улучшению маневренности и характеристик машины на бездорожье.

Таким образом, даже если бы «Тойота» решила уменьшить Land Cruiser FJ, он все равно бы остался в другой лиге по сравнению с оригинальным Suzuki Jimny, оказавшись ближе по размерам к Jeep Wrangler.

Но еще сложнее было бы укоротить платформу IMV с лестничной рамой, доработка компонентов которой потребовало бы значительных инвестиций без гарантий окупаемости.