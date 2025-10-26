ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi Delica D:5 обновилась в последний раз перед выходом нового поколения

Mitsubishi Delica D:5 обновилась в последний раз перед выходом нового поколения

Текст: Алиса Шашкова
Актуальный флагманский минивэн Mitsubishi Delica D:5 представлен на рынке на протяжении уже 18 лет и вскоре должен пережить долгожданный переход в следующее поколение. А пока японский автопроизводитель решил провести финальное обновление этой модели.

Реформенная Delica D:5 будет представлена в Японии 29 октября и отличится слегка модернизированной внешностью и улучшенным оснащением.

251012 29739 75 Oc46i 1 1 1
Тизер обновленной Mitsubishi Delica D:5

Автомобиль должен претерпеть ряд экстерьерных перемен, в том числе примерить другую решетку радиатора, выделяющуюся на фоне оригинальной плотной ячеистой структурой, получить больше декоративных панелей с акцентами на квадратные элементы, а также обзавестись более массивной нижней секцией бампера.

В базовую комплектацию машины могут войти цифровые приборы, а оснащение автомобиля включить в себя свежие цвета салона и подголовники обновленной формы. 

Модернизированная «Делика» станет последней версией этого поколения перед запуском модели D:6. 

251026 29866 56 myjd1 1
Рендер нового поколения Mitsubishi Delica D:6

Ожидается, что такой минивэн будет построен на платформе CMF и улучшится с точки зрения жесткости кузова на скручивание. Это должно положительным образом сказаться на курсовой устойчивости машины и комфорте пассажиров и водителя.

Кузов может также стать длиннее и шире, достигнув показателей в 4,8- и 1,8-метра соответственно, что обеспечит модели более просторный салон. 

Что касается внешности, то японские СМИ полагают, что Delica D:6 будет базироваться на концепт-каре D:X Concept. 

В салоне минивэна может разместиться полностью цифровая комбинация приборов, а также увеличенный сенсорный экран с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto.

В продажу новая Delica D:6 должна поступить ближе к 2027 году.

