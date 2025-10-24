У Toyota скоро появится два новых электрических «вседорожника»

Как и большинство других крупных автопроизводителей, Toyota работает над постепенной электрификацией своего модельного ряда. Отдельным пунктом в этом плане идет две «внедорожные» модели, работающие на электрической тяге. Накануне о них стали известны свежие подробности.

В разработке японского автопроизводителя сейчас находится батарейный аналог кроссовера RAV4, который собираются выполнить в кузове пикап, а также электрическая версия внедорожника Land Cruiser.

Рендер нового электрического пикапа Toyota

Первая модель основывается на концепт-каре Toyota EPU Concept и будет представлять собой небольшой грузовичок с размерами RAV4. Что касается второй, то ей предстоит опираться на другой прототип – Land Cruiser Se.

Обе модели получат несущий кузов и будут использовать электрическую тягу, а также одну и ту же «батарейную» платформу.

Рендер нового электрического внедорожника Toyota

На днях в журнале «Best Car» появились первые изображения серийных версий таких автомобилей, судя по которым машинам предстоит приобрести схожую внешность с узкими фарами, массивными бамперами, пластиковыми накладками на порогах и дверях и «кроссоверным» дорожным просветом.

Какими двигателями и батареями собираются комплектовать эти модели пока сказать сложно. Но узнать это можно будет уже совсем скоро. Ожидается, что оба электрических «вседорожника» Toyota будут представлены в серийных версиях до конца 2026 года.