Новое поколение быстрой версии самого популярного кроссовера Toyota завалили похвалой после первых тестов

Текст: Михаил Романченко
Шестая генерация кроссовера Toyota RAV4 была представлена в этом году. Ожидается, что продажи машины стартуют в конце этого – начале следующего года. А пока зарубежные СМИ во всю тестируют такие автомобили.

Недавно в их руки была передана специальная «заряженная» модификация нового RAV4 с приставкой GR Sport. Машина удостоилась похвалы и сравнения с GR86, которой, по слухам, не уступила по разгону.

В новом поколении кузов «подогретой» версии RAV4 оказался на 15 мм ниже, чем у классического варианта этой модели. Это позитивным образом сказалось на аэродинамике автомобиля и его управляемости. В оснащение машины вошли передние и задние рассекатели воздуха и даже нижний диффузор, а также 20-дюймовые покрышки и другие детали. 

Новая Toyota RAV4 GR Sport

Западная пресса назвала дизайн RAV4 GR Sport не только эстетичным, но и практичным, а также позитивным образом отметило его характеристики разгона, торможения и управляемость.

Ковшеобразные сиденья машины, обитые замшей и кожей, по словам зарубежных журналистов легко регулируются и обеспечивают отличную боковую поддержку, а мультимедийная система автомобиля обладает интуитивно понятным интерфейсом и высокой скоростью переключения.

Интерьер новой Toyota RAV4 GR Sport

Особенно впечатлил тестировщиков съемный двухсторонний центральный подлокотник, который можно откинуть, чтобы использовать его как небольшой планшет или место для импровизированного стола.

Новая Toyota RAV4 GR Sport

Максимальная мощность RAV4 GR Sport нового поколения составляет 324 лошадиные силы. Машина оснащена системой полного привода и бесступенчатой коробкой передач e-CVT.

По замерам журналистов, с места до 100 километров в час такие кроссоверы разгоняются всего за 5,6-секунды, что соответствует показателю спортивного купе GR86.

В резюме зарубежная пресса пишет, что в этот автомобиль сложно не влюбиться, и отмечает, что новый RAV4 GR Sport позволяет водителю сосредоточиться на автомобиле, получать удовольствие от вождения, а также не страдать от высокого расхода топлива, поскольку по замерам машина в среднем потребляет всего 6,3-литра бензина на 100 км. 

