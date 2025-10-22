ДомойАвтоновости сегодняСамый большой и дорогой кроссовер Mazda показали на рендерах в обновленной версии

Самый большой и дорогой кроссовер Mazda показали на рендерах в обновленной версии

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 10 22 в 12.11.00

Новый кроссовер CX-90 с тремя рядами сидений от Mazda появился в начале 2023 года. Машина была адресована по большей части рынку США и представляет собой самый крупный и дорогой «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы на сегодняшний день.

В ближайшие годы эту флагманскую модель ждет рестайлинг, предполагающий как минимум определенные изменения во внешности машины.

Снимок экрана 2025 10 22 в 12.09.52
Рендер обновленной Mazda CX-90

Чего можно ждать от модернизации экстерьера CX-90 продемонстрировал в собственной работе цифровой художник «Digimods Design». Студия дизайна полагает, что реформенный «девяностый» пойдет по пути бестселлера CX-5, который недавно перешел в новое поколение.

Рестайлинговый CX-90 может примерить новую решетку радиатора, другие бамперы спереди и сзади, а также новую головную оптику, срисованную с CX-5, и задние фонари с измененной конструкцией и «начинкой».

Снимок экрана 2025 10 22 в 12.10.12
Рендер обновленной Mazda CX-90

Определенные изменения произойдут в интерьере кроссовера, но какими они могут быть на рендерах не показали.

С «механикой» также пока ничего не понятно. Актуальный CX-90 продается как с 3,3-литровым бензиновым турбомотором, а также с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», работающим в составе подключаемой гибридной силовой установки.

Не исключено, что в этой модели одной из первых будет установлена новейшая плагин-гибридная система Skyactiv-Z, которая является разработкой только инженеров «Мазды».

Рестайлинговый Mazda CX-60 должен дебютировать до конца 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Peugeot 208 обещает кардинальные перемены в новом поколении

Ветеранский внедорожник Toyota пережил доработки от Modellista и...

Минивэн-долгожитель Mitsubishi Delica D:5 отмечает 18-летие со дня...

Раскрыт самый надежный минивэн в мире для покупки...

Новая Mazda3 показана неофициально

В Россию вернули известный японский кроссовер с едва...

Новый агрессивный внедорожник Renault близок к серийному дебюту

Toyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Новый Mercedes-Benz S-Class показали в виде конкурента BMW...

Названы бренды самых качественных автомобильных шин: Goodyear обогнал...

Раскритикованный Honda Prelude получит версию Type R мощностью...

Новый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Новый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M...

Известный в России компакт-кроссовер Kia получит «злой» дизайн...

Toyota хочет побороться с Suzuki Jimny через Daihatsu

Соперник Toyota Alphard от Nissan получит очень быструю...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+