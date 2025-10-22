Самый большой и дорогой кроссовер Mazda показали на рендерах в обновленной версии

Новый кроссовер CX-90 с тремя рядами сидений от Mazda появился в начале 2023 года. Машина была адресована по большей части рынку США и представляет собой самый крупный и дорогой «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы на сегодняшний день.

В ближайшие годы эту флагманскую модель ждет рестайлинг, предполагающий как минимум определенные изменения во внешности машины.

Рендер обновленной Mazda CX-90

Чего можно ждать от модернизации экстерьера CX-90 продемонстрировал в собственной работе цифровой художник «Digimods Design». Студия дизайна полагает, что реформенный «девяностый» пойдет по пути бестселлера CX-5, который недавно перешел в новое поколение.

Рестайлинговый CX-90 может примерить новую решетку радиатора, другие бамперы спереди и сзади, а также новую головную оптику, срисованную с CX-5, и задние фонари с измененной конструкцией и «начинкой».

Рендер обновленной Mazda CX-90

Определенные изменения произойдут в интерьере кроссовера, но какими они могут быть на рендерах не показали.

С «механикой» также пока ничего не понятно. Актуальный CX-90 продается как с 3,3-литровым бензиновым турбомотором, а также с 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», работающим в составе подключаемой гибридной силовой установки.

Не исключено, что в этой модели одной из первых будет установлена новейшая плагин-гибридная система Skyactiv-Z, которая является разработкой только инженеров «Мазды».

Рестайлинговый Mazda CX-60 должен дебютировать до конца 2026 года.