Минивэн-долгожитель Mitsubishi Delica D:5 отмечает 18-летие со дня дебюта: новая модель уже на подходе

Delica D:5 является одной из самых популярных моделей Mitsubishi Motors. Это уникальный автомобиль, который помимо своей семейной направленности способен передвигаться по бездорожью. Машина появилась в далеком 2007 году и сейчас отмечает свое 18-летие.

Ожидается, что этот своеобразный юбилей будет отпразднован небольшим обновлением. Официальный анонс реформенного Delica D:5 должен состояться в декабре этого года, а его продажи стартуют в начале 2026 года.

Тизер обновленной Mitsubishi Delica D:5

Ранее Mitsubishi поделилась тизерами обновленной «Делики» актуального поколения, пообещав ей «множество небольших изменений». Ожидается, что модернизированный минивэн обзаведется новым бампером и светотехникой, а также черными элементами декора.

А вот с совершенно новой Delica D:6 вопросов пока больше, чем ответов. Считалось, что машина будет представлена в товарном варианте на грядущей выставке Japan Mobility Show 2026 в Токио, которая пройдет в конце октября – начале ноября, но, похоже, минивэн появится в серийном варианте только ближе к 2027 году.

Концепт-кар Mitsubishi D:X Concept

По слухам, новинка будет разработана на основе архитектуры CMF от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Размеры машины увеличатся к предшественнице, а снаружи автомобиль выделится элементами дизайна, которые ранее были показаны в проекте концепт-кара D:X Concept.