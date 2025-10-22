Раскрыт самый надежный минивэн в мире для покупки в 2025 году

В определенный период времени минивэны были самым предпочтительным видом автомобилей для семей по всему миру и большинство крупных автопроизводителей имели в своем портфолио по такой модели. Рост популярности кроссоверов и внедорожников сильно ударил по «минивэнам», отобрав у них львиную долю покупателей.

Несмотря на то, что минивэны уже не так популярны и модны, чем когда-то, их по-прежнему приобретает определенный пласт покупателей. Но какой из таких автомобилей можно назвать самым надежным в мире?

Toyota Sienna

Ответ на этот важный вопрос дало исследование «J.D.Power 2025 Dependability Award», которое назвало лучшим с точки зрения долговечности минивэном автомобиль Toyota Sienna.

Актуальная генерация минивэна Toyota Sienna дебютировала в 2021 году как полностью гибридная модель. Машина отличилась превосходным сочетанием внутреннего простора и экономичности.

Помимо стандартной гибридной силовой установки «Сиенна» выделяется тем, что является одним из немногих минивэнов, доступных в настоящее время с системой полного привода.

Toyota Sienna

Согласно отчету «J.D.Power», в модели Sienna было выявлено наименьшее количество технических проблем за последние 12 месяцев, что ставит ее на первое место в списке самых надежных минивэнов на планете.

Сегодня такие машины предлагаются в том числе на российском авторынке. Их ввоз осуществляется из близлежащих стран по параллельному импорту. Цены на эти минивэны варьируются от 5 миллионов 400 до 8 миллионов 800 тысяч рублей.