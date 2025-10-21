ДомойАвтоновости сегодняВ Россию вернули известный японский кроссовер с едва узнаваемой «внешкой»

В Россию вернули известный японский кроссовер с едва узнаваемой «внешкой»

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
qashqai glory 18 1

Долгое время Nissan Qashqai был бестселлером российского авторынка, выпускаясь и продаваясь огромными тиражами. Неплохо проявляло себя у нас в том числе его второе поколение, которое после 2022 года стало недоступно для российских покупателей. 

Спустя более трех лет с момента исчезновения из РФ кроссовер Qashqai вернулся в том же втором поколении, в котором уходил. Правда уже в модернизированном виде.

qashqai glory 6 1
Nissan Qashqai Glory

Речь идет о китайском варианте этой модели, который в «Поднебесной» носит приставку к названию Glory. Машина представляет собой второй рестайлинг второй генерации Qashqai.

Такие автомобили отличаются от тех «Кашкаев», что собирались у нас в Санкт-Петербурге и продавались официально, перелицованной передней частью кузова с безрамочной решеткой радиатора, слитой в единый кластер с головной оптикой.

Ряд изменений во внешности машины есть в том числе и сзади, но более точечный (фонари с новой «начинкой» и слегка перелицованный бампер). 

qashqai glory 4 1
Nissan Qashqai Glory

Еще «паркетник» получил модернизированный, но все еще узнаваемый салон с переделанным блоком управления «климатом», новыми воздуховодами и другим центральным тоннелем.

qashqai glory 12 1
Nissan Qashqai Glory

Как удалось узнать «Daily-Motor», «китайские» обновленные Nissan Qashqai поставляются в Россию по предзаказам. Кроме того, некоторые экземпляры можно найти в виде живых машин в автосалонах (в Москве и Краснодаре).

Во всех вариантах речь идет о кроссоверах с 2-литровым бензиновым двигателем, развивающим 151 лошадиную силу. Ассистирует ему бесступенчатая вариаторная коробка передач и безальтернативная система переднего привода.

Самая низкая цена на машины у дилеров под заказ. Их стоимость начинается от 2 миллионов рублей. За уже ввезенные в страну и поставленные на учет кроссоверы 2025 года выпуска просят до 3,2-миллионов рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Новый агрессивный внедорожник Renault близок к серийному дебюту

Toyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Новый Mercedes-Benz S-Class показали в виде конкурента BMW...

Названы бренды самых качественных автомобильных шин: Goodyear обогнал...

Раскритикованный Honda Prelude получит версию Type R мощностью...

Новый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Новый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M...

Известный в России компакт-кроссовер Kia получит «злой» дизайн...

Toyota хочет побороться с Suzuki Jimny через Daihatsu

Соперник Toyota Alphard от Nissan получит очень быструю...

Новый BMW iX1 хочет привлечь покупателей внешним видом...

Новый Nissan X-Trail удивит другим дизайном и техникой

Назван внедорожник, способный проезжать без поломок больше 400...

Mitsubishi Lancer Evo XI показали на реалистичных изображениях

В Россию привезли бюджетный Toyota Hilux «не для...

Найден Mercedes, который простоял в гараже 42 года...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+