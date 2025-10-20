Известный в России компакт-кроссовер Kia получит «злой» дизайн и новое оснащение

Представленный в середине 2019 году компактный кроссовер Kia Seltos вышел в продажу в России весной 2020 года. Автомобиль, выпуск которого локализовали в Калининграде на заводе «Автотор», был неплохо принят покупателями. Обновленный «Селтос» россияне уже не застали, но не исключено, что он будет продаваться у нас в будущем, когда перейдет во второе поколение.

На днях о новом Kia Seltos появились свежие подробности, обещающие машине кардинальный пересмотр внешнего облика и механической составляющей.

Цифровой дизайнер из Кореи с ником «Gotcha» полагает, что небольшой «паркетник» Kia примерит гораздо более агрессивный дизайн с изогнутыми фарами, фирменными дневными ходовыми огнями Starmap по краям бампера, а также расширенной решеткой радиатора с внутренним рисунком в виде зубьев.

Спекулятивный рендер нового Kia Seltos

Общая компоновка кузова автомобиля, по слухам, будет напоминать угловатый дизайн электрического кроссовера EV5. А корма нового «Селтоса» срисует его задние фонари.

Самым ожидаемым изменением кроссовера считается появление под его капотом гибридного силового агрегата нового поколения от Hyundai Motor Group. Система будет поддерживать технологию e-AWD с электрическими моторами на задних колесах, став большим шагом вперед с точки зрения работы полного привода в машине.

А отсутствие отдельного приводного вала для передачи мощности на задние колеса обеспечит «паркетнику» существенные «профиты» в плане массы и объема внутреннего пространства.

Спекулятивный рендер Kia Seltos нового поколения

Кроме того, корейские инсайдеры пишут, что гибридный Seltos будет очень экономичным. Предполагается, что его средний расход топлива на 100 км в смешанном режиме езды составит всего 4,8-литра.

Премьера кроссовера должна состояться уже в конце этого года, но его производство и продажи стартуют не раньше первой половины 2026-го.