Toyota хочет побороться с Suzuki Jimny через Daihatsu

Текст: Алиса Шашкова
В прошлом году произошел небольшой скандал между двумя крупными автопроизводителями. Toyota и Suzuki являются партнерами и обмениваются технологиями и разработанными моделями в рамках бейдж-инжиниринга. Но когда «тойотовцы» решили покуситься на главную «звезду» компании «Сузуки» – ее рамный внедорожник Jimny – им был дан решительный отпор, выплеснувшийся через прессу.

С тех пор никаких новых подробностей или полемики на тему возможности использования «Тойотой» Suzuki Jimny для продаж под своим логотипом не было. По новой информации, которую публикуют японские СМИ, Toyota планирует возродить внедорожник Daihatsu Rugger. 

Машину обещают представить уже осенью 2026 года и выполнить в дизайне Land Cruiser. А в качестве главного конкурента для нее рассматривается именно Suzuki Jimny.

Rendering SUV terbaru Daihatsu dok.Istimewa via Response JP e1744375929259 1
Daihatsu Rugger нового поколения (неофициальный рендер)

В качестве основы для автомобиля может выступить новейшая платформа DNGA (удешевленная TNGA), а помимо 3-дверной модификации у внедорожника должна появиться также более практичная пятидверная версия.

Подробности о силовой установке машины не раскрываются, но японские СМИ полагают, что автомобиль получит компактный литровый турбомотор на 98 лошадиных сил и 140 Нм. Двигатель могут предложить в том числе в гибридной версии e-Smart Hybrid, которая обеспечит машине расход топлива до 5-литров на каждые 100 км.

От автомобиля ждут внешности, напоминающей старших братьев Land Cruiser, а также квадратного кузова, являющегося отсылкой на потенциального конкурента Suzuki Jimny.

251020 29813 3 3dKDo 2
Оригинальный Daihatsu Rugger

Напомним, внедорожник Daihatsu Rugger появился в 1984 году и успел просуществовать на протяжении нескольких поколений. Из-за изменений в автопроме производство машины было свернуто в 2002 году. 

Фото:Response, Daihatsu

