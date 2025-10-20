Соперник Toyota Alphard от Nissan получит очень быструю версию: изображения

Nissan готовится к премьере нового поколения минивэна Elgrand. Дебют машины намечен уже на этот месяц – начало следующего (на выставке JMS 2025 в Токио). А пока об этом еще не рассекреченном проекте ходит все больше слухов.
По новой информации, пришедшей из «Страны восходящего солнца», помимо простого Elgrand, которому предстоит побороться за покупателей с Toyota Alphard, у машины будет так называемая «заряженная» модификация. Инсайдеры пишут, что такой автомобиль готовит ателье Nismo.
Ожидается, что от простого «Элгранда» оспортивленный минивэн отличится более агрессивной внешностью.
Автомобилю может достаться более крупная решетка радиатора и заостренные фары, аэродинамический комплект, включающий в себя накладки на бамперы и боковины кузова, а также красные акценты, намекающие на участие в проекте Nismo.
О механической стороне «заряженного» Elgrand сейчас ничего неизвестно, но подробности о его простой модификации уже имеются. Скорее всего, реформенному минивэну будет положена новейшая система e-Power, работающая по схеме последовательного гибрида.
В ее основу ляжет 1,5-литровый бензиновый двигатель, который будет крутить генератор, а уже он вырабатывать энергию для подачи на колеса.
Какой окажется мощность этой связки как в простой версии Elgrand, так и «заряженной» от Nismo пока неизвестно.