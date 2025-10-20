Соперник Toyota Alphard от Nissan получит очень быструю версию: изображения

Nissan готовится к премьере нового поколения минивэна Elgrand. Дебют машины намечен уже на этот месяц – начало следующего (на выставке JMS 2025 в Токио). А пока об этом еще не рассекреченном проекте ходит все больше слухов.

По новой информации, пришедшей из «Страны восходящего солнца», помимо простого Elgrand, которому предстоит побороться за покупателей с Toyota Alphard, у машины будет так называемая «заряженная» модификация. Инсайдеры пишут, что такой автомобиль готовит ателье Nismo.

Ожидается, что от простого «Элгранда» оспортивленный минивэн отличится более агрессивной внешностью.

Рендер Nismo-версии нового Nissan Elgrand

Автомобилю может достаться более крупная решетка радиатора и заостренные фары, аэродинамический комплект, включающий в себя накладки на бамперы и боковины кузова, а также красные акценты, намекающие на участие в проекте Nismo.

О механической стороне «заряженного» Elgrand сейчас ничего неизвестно, но подробности о его простой модификации уже имеются. Скорее всего, реформенному минивэну будет положена новейшая система e-Power, работающая по схеме последовательного гибрида.

Схема гибридной системы e-Power третьего поколения

В ее основу ляжет 1,5-литровый бензиновый двигатель, который будет крутить генератор, а уже он вырабатывать энергию для подачи на колеса.

Какой окажется мощность этой связки как в простой версии Elgrand, так и «заряженной» от Nismo пока неизвестно.