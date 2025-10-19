В Россию привезли бюджетный Toyota Hilux «не для всех»

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли бюджетный Toyota Hilux «не для всех»

Текст: Алексей Шмидт
С недавних пор у пикапа Toyota Hilux существует несколько кардинально разных версий. Первая – глобальный утилитарник, который является мировым бестселлером. И вторая – бюджетный коммерческий автомобиль начального уровня, положенный развивающимся странам Юго-Восточной Азии. 

Последний использует приставку названию «Champ» и обладает унифицированной с глобальным Hilux подвеской. На днях стало известно, что такой «Хайлакс» доехал до российского авторынка.

На продажу в Москве выставили новый Toyota Hilux Champ. Это праворульный автомобиль, завезенный из Таиланда, где осуществляется сборка этой модели. 

Toyota Hilux Champ

В описании к объявлению говорится, что машина была выпущена в ноябре 2024 года. Под ее капотом установлен 2,4-литровый дизельный мотор, расходующий на каждые 100 километров в среднем по 7-литров топлива.

Ассистирует двигателю автоматическая коробка передач и система заднего привода, а арсенал функций безопасности включает в себя только ABS и ESC.

Интерьер Toyota Hilux Champ

Toyota Hilux Champ появился в производстве в 2023 году и был построен на платформе IMV 0, которую обещают для нового рамного мини-внедорожника компании. Недавно эта модель обзавелась короткобазной версией.

В Россию Hilux Champ приехал в варианте со стандартной колесной базой. За машину предлагают заплатить 2 миллиона 600 тысяч рублей. Для сравнения, в Таиланде за такие автомобили сейчас просят от 519 тысяч бат или 1,3-миллиона рублей. 

Фото:Toyota

