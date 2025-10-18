Популярную компактную малолитражку Honda превратили в спальню на колесах для четверых человек

В последние годы на японском рынке легковых кей-каров наблюдается всплеск интереса к активному отдыху, поскольку теперь отдых на природе ассоциируется не только с большими минивэнами и внедорожниками, но и компактными малолитражками.

Известный в «Стране восходящего солнца» бренд по переоборудованию массовых машин в кемперы Route6 взял за основу своего нового проекта популярный компактвэн N-Van (в версии Fun), создав на его основе кемпер Seek POP. Несмотря на компактные размеры машины из нее получилась микро-квартира на колесах, умещающая внутри до четырех человек.

Автодом Seek POP

Главной изюминкой жилого отсека автодома является конструкция раскладной крыши, которая открывает дополнительное спальное место длиной 180 см и шириной 105 сантиметров, где могут с комфортом разместиться до двух взрослых.

В самом N-Van за счет складывающихся в ровный пол спинок сидений организуется пространство для отдыха еще двух человек. Но это еще не все.

В маленькой Honda предусмотрен вместительный отсек для хранения вещей, а также кемпер-комплект, включающий в себя стол и стулья для обеда на воздухе.

Автодом Seek POP

Дополнительно для машины предложены шесть светодиодных фонарей в салоне с регулируемой яркостью и улучшенная изоляция крыши.

Seek POP будут продавать с несколькими вариантами бензинового 0,66-литрового двигателя (атмосферным и турбированным), а также в версии с передним или полным приводом.

Стоимость кемпера стартует с отметки в 4 миллиона 123 тысячи 900 иен (2,2-миллиона рублей по текущему курсу). Предлагать его будут только в Японии.