ДомойАвтоновости сегодняПопулярную компактную малолитражку Honda превратили в спальню на колесах для четверых человек

Популярную компактную малолитражку Honda превратили в спальню на колесах для четверых человек

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
251018 29804 2 267gl 1

В последние годы на японском рынке легковых кей-каров наблюдается всплеск интереса к активному отдыху, поскольку теперь отдых на природе ассоциируется не только с большими минивэнами и внедорожниками, но и компактными малолитражками.

Известный в «Стране восходящего солнца» бренд по переоборудованию массовых машин в кемперы Route6 взял за основу своего нового проекта популярный компактвэн N-Van (в версии Fun), создав на его основе кемпер Seek POP. Несмотря на компактные размеры машины из нее получилась микро-квартира на колесах, умещающая внутри до четырех человек.

251018 29804 1 b3n0F 1
Автодом Seek POP

Главной изюминкой жилого отсека автодома является конструкция раскладной крыши, которая открывает дополнительное спальное место длиной 180 см и шириной 105 сантиметров, где могут с комфортом разместиться до двух взрослых. 

251018 29804 3 9nQG7 1

В самом N-Van за счет складывающихся в ровный пол спинок сидений организуется пространство для отдыха еще двух человек. Но это еще не все.

251018 29804 4 MMqcG 1

В маленькой Honda предусмотрен вместительный отсек для хранения вещей, а также кемпер-комплект, включающий в себя стол и стулья для обеда на воздухе.

251018 29804 6 d88ZN 1
Автодом Seek POP

Дополнительно для машины предложены шесть светодиодных фонарей в салоне с регулируемой яркостью и улучшенная изоляция крыши.

251018 29804 5 612YE 1

Seek POP будут продавать с несколькими вариантами бензинового 0,66-литрового двигателя (атмосферным и турбированным), а также в версии с передним или полным приводом.

Стоимость кемпера стартует с отметки в 4 миллиона 123 тысячи 900 иен (2,2-миллиона рублей по текущему курсу). Предлагать его будут только в Японии.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Route6

Читайте также:

Последние новости:

«Хот-хэтч» Toyota дешевле Lada Granta раскрывается в подробностях

Маленький родстер Toyota, который хочет положить Mazda MX-5...

Alpine «прокачает» Mitsubishi Delica Mini эксклюзивным автозвуком

Раскрыт дизельный седан с самым большим пробегом в...

«Гелендваген» превратили в сверкающий и очень дорогой «алмазный»...

Рестайлинговый Nissan Pathfinder показали снаружи и внутри

BMW, который подвинет «Гелендваген»: раскрыты варианты названий внедорожника

Преемник Lexus LFA раскрыл о себе подробности в...

Забытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как...

Toyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе...

Долгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать...

Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и...

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн...

Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального...

Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+