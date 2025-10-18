Alpine «прокачает» Mitsubishi Delica Mini эксклюзивным автозвуком

Компания Alpine анонсировала новую 11-дюймовую аудиосистему для модернизированного компактвэна Mitsubishi Delica Mini. Японский кей-кар получит эксклюзивное устройство, которое разрабатывается специально для этой модели.

Цены на аудиосистему уже объявлены, а ее продажи стартуют в середине декабря. Устройство оснащено ЖК-дисплеем WXGA диагональю 11-дюймов, которое по оформлению и внутренней графике будет пересекаться с интерьерной палитрой Delica Mini.

Новая мультимедийная система Alpine для Mitsubishi Delica Mini

Модели предстоит использовать фирменный полностью цифровой усилитель мощности и высококачественную звуковую схему, совместимую с аудио высокого разрешения, а также интерфейс «Sound Home».

Экран системы будет наклонен под углом 12 градусов, что улучшит обзор и упростит управление системой.

В арсенал устройства войдет не только акустическая система, но и продвинутая навигация Perfect Fit Big X 11. Она совместима с беспроводными интерфейсами Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, а также оснащена функцией голосового управления и обратного отсчета до достижения перекрестка.

Интерфейс новой мультимедийной системы Alpine для Mitsubishi Delica Mini

Навигатор включит в свое оснащение специальную заставку с названием машины и ее включенными фарами.

Устройство будет укомплектовано встроенным USB/HDMI-модулем, позволяющим дублировать изображение со смартфона через HMDI-подключение.