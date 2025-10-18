ДомойАвтоновости сегодня«Гелендваген» превратили в сверкающий и очень дорогой «алмазный» внедорожник

«Гелендваген» превратили в сверкающий и очень дорогой «алмазный» внедорожник

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Carlex Mercedes G Class Himalaya 17 1

Компания Carlex Design подготовила новый вариант тюнинга внедорожника Mercedes-Benz G-Class G63. Модернизированная версия машины входит в лимитированную серию Himalaya и представляет собой обратный рест-мод, переворачивающий стиль современного автомобиля с ног на голову. 

Главная доработка «Гелендвагена», делающего его особенным – это краска. В нее добавлен почти 1 килограмм алмазной пудры, что придает машине уникальный блеск. 

Копия Carlex Mercedes G Class Himalaya 49 1
Mercedes-Benz G-Class G63 Carlex Himalaya

Помимо нового ЛКП G-Class Himalaya выделяется широкофюзеляжным обвесом с расширенными арками, комплектом легкосплавных колес специального дизайна в стиле ретро, значками в стиле той эпохи, а также переработанной радиаторной решеткой и хромированными накладками на бампер. 

Carlex Mercedes G Class Himalaya 53
Интерьер Mercedes-Benz G-Class G63 Carlex Himalaya

Салону тюнеры Carlex Design уделили особое внимание. Сиденья машины было решено обить крокодиловой кожей, ставшей известной благодаря сумке Hermes Birkin.

Другие элементы салона отделаны более традиционной белой и коричневой кожей, а на потолке использована мягкая алькантара.

Механические изменения в автомобиле не предусмотрены от слова «совсем».

Carlex Mercedes G Class Himalaya 45
Mercedes-Benz G-Class G63 Carlex Himalaya

С учетом всех визуальных перемен новый G-Class от Carlex Design не мог оказаться дешевым. Стоимость машины составляет 1,5 миллиона евро (почти 142 миллиона рублей). 

Но такая невероятно высокая цена внедорожника объяснима. Все из-за его уникальной и очень дорогой краски с вкраплениями алмазной пыли.

Фото:Carlex Design

