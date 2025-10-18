«Гелендваген» превратили в сверкающий и очень дорогой «алмазный» внедорожник

Компания Carlex Design подготовила новый вариант тюнинга внедорожника Mercedes-Benz G-Class G63. Модернизированная версия машины входит в лимитированную серию Himalaya и представляет собой обратный рест-мод, переворачивающий стиль современного автомобиля с ног на голову.

Главная доработка «Гелендвагена», делающего его особенным – это краска. В нее добавлен почти 1 килограмм алмазной пудры, что придает машине уникальный блеск.

Mercedes-Benz G-Class G63 Carlex Himalaya

Помимо нового ЛКП G-Class Himalaya выделяется широкофюзеляжным обвесом с расширенными арками, комплектом легкосплавных колес специального дизайна в стиле ретро, значками в стиле той эпохи, а также переработанной радиаторной решеткой и хромированными накладками на бампер.

Интерьер Mercedes-Benz G-Class G63 Carlex Himalaya

Салону тюнеры Carlex Design уделили особое внимание. Сиденья машины было решено обить крокодиловой кожей, ставшей известной благодаря сумке Hermes Birkin.

Другие элементы салона отделаны более традиционной белой и коричневой кожей, а на потолке использована мягкая алькантара.

Механические изменения в автомобиле не предусмотрены от слова «совсем».

Mercedes-Benz G-Class G63 Carlex Himalaya

С учетом всех визуальных перемен новый G-Class от Carlex Design не мог оказаться дешевым. Стоимость машины составляет 1,5 миллиона евро (почти 142 миллиона рублей).

Но такая невероятно высокая цена внедорожника объяснима. Все из-за его уникальной и очень дорогой краски с вкраплениями алмазной пыли.