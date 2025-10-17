Рестайлинговый Nissan Pathfinder показали снаружи и внутри

Модель Nissan Pathfinder появилась на свет 40 лет назад как рамный внедорожник, оставаясь машиной этого формата на протяжении трех генераций. Но в четвертом поколении «Патфайндер» было решено переделать почти до неузнаваемости, трансформировав машину в более популярный кроссовер с несущим кузовом.

Актуальная, пятая генерация Pathfinder в строю с 2021 года и сейчас ей предстоит пройти через обновление, которое должно затронуть не только внешнюю сторону автомобиля, но и внутреннюю.

Рендер нового Nissan Pathfinder

На днях независимый дизайнер «AutoYa» выложил в интернет собственное видение перемен в обновленном Pathfinder, показав машину не только снаружи, но и внутри.

Слева – рендер обновленного Nissan Pathfinder, справа – фото актуального кроссовера

Экстерьерные изменения автомобиля должны включить в себя новые C-образные светодиодные дневные ходовые огни, более широкую решетку радиатора и новый бампер.

Боковины кузова, скорее всего, останутся без изменений, а корма может примерить другие задние фонари.

Рендер интерьера нового Nissan Pathfinder

Наиболее заметными, по слухам, станут перемены в салоне машины, где цифровой художник ждет появления сращенной виртуальной комбинации приборов и экрана мультимедийной системы, а также переделанного блока управления климатической установкой, новых сидений и селектора трансмиссии, выполненного в виде шайбы.

Как поменяется кроссовер технически пока неизвестно, но, скорее всего, машина откажется от нынешнего 3,5-литрового бензинового двигателя V6 VQ35DD в пользу более компактного 4-цилиндрового. К примеру 2-литровой рядной «четверки» KR20DDET, использующейся в китайской версии этой же модели. Ее мощность, напомним, составляет 268 лошадиных сил, а крутящий момент равен 380 Нм.

Обновление Nissan Pathfinder должно состояться в 2026 или 2027 году.