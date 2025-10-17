ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Nissan Pathfinder показали снаружи и внутри

Рестайлинговый Nissan Pathfinder показали снаружи и внутри

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
virtually refreshed 2026 nissan pathfinder gets previewed inside outside with ritzy hues 8 1

Модель Nissan Pathfinder появилась на свет 40 лет назад как рамный внедорожник, оставаясь машиной этого формата на протяжении трех генераций. Но в четвертом поколении «Патфайндер» было решено переделать почти до неузнаваемости, трансформировав машину в более популярный кроссовер с несущим кузовом. 

Актуальная, пятая генерация Pathfinder в строю с 2021 года и сейчас ей предстоит пройти через обновление, которое должно затронуть не только внешнюю сторону автомобиля, но и внутреннюю.

virtually refreshed 2026 nissan pathfinder gets previewed inside outside with ritzy hues 18 1
Рендер нового Nissan Pathfinder

На днях независимый дизайнер «AutoYa» выложил в интернет собственное видение перемен в обновленном Pathfinder, показав машину не только снаружи, но и внутри.

virtually refreshed 2026 nissan pathfinder gets previewed inside outside with ritzy hues 6 1
Слева – рендер обновленного Nissan Pathfinder, справа – фото актуального кроссовера

Экстерьерные изменения автомобиля должны включить в себя новые C-образные светодиодные дневные ходовые огни, более широкую решетку радиатора и новый бампер.

Боковины кузова, скорее всего, останутся без изменений, а корма может примерить другие задние фонари. 

virtually refreshed 2026 nissan pathfinder gets previewed inside outside with ritzy hues 20 1
Рендер интерьера нового Nissan Pathfinder

Наиболее заметными, по слухам, станут перемены в салоне машины, где цифровой художник ждет появления сращенной виртуальной комбинации приборов и экрана мультимедийной системы, а также переделанного блока управления климатической установкой, новых сидений и селектора трансмиссии, выполненного в виде шайбы.

Как поменяется кроссовер технически пока неизвестно, но, скорее всего, машина откажется от нынешнего 3,5-литрового бензинового двигателя V6 VQ35DD в пользу более компактного 4-цилиндрового. К примеру 2-литровой рядной «четверки» KR20DDET, использующейся в китайской версии этой же модели. Ее мощность, напомним, составляет 268 лошадиных сил, а крутящий момент равен 380 Нм. 

Обновление Nissan Pathfinder должно состояться в 2026 или 2027 году.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa

Читайте также:

Последние новости:

BMW, который подвинет «Гелендваген»: раскрыты варианты названий внедорожника

Преемник Lexus LFA раскрыл о себе подробности в...

Забытый 5-звездочный отель превратился в свалку роскошных автомобилей

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как...

Toyota начала тесты нового поколения купе-кроссовера на базе...

Долгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать...

Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и...

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн...

Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального...

Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать...

Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в...

«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем...

Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+