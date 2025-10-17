ДомойАвтоновости сегодняРаскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как часы даже после 1,5...

Раскрыт самый ресурсный мотор V8: он работает как часы даже после 1,5 млн км пробега

В определенные моменты истории на свет появляется двигатель, который переписывает правила игры в том, что называется «долговечностью». Одним из таких моторов в свое время стал силовой агрегат Toyota 2UZ-FE.

Появившись в 1998 году, 4,7-литровый бензиновый мотор японского автопроизводителя, вошедший в семейство двигателей UZ, был создан для больших пикапов и внедорожников. Инженеры Toyota разрабатывали 2UZ с расчетом на простое обслуживание, высокий крутящий момент и исключительную выносливость. И смогли сделать его безукоризненным.

Портал «HotCars» называет двигатель 2UZ-FE самым надежным мотором V8 в истории. И на то есть множество причин, напрямую связанных с его конструкцией.

Двигатель 2UZ-FE

В этом моторе вместо алюминия использовался чугунный блок, обеспечивший силовому агрегату прочность, необходимую для эксплуатации в тяжелых пикапах и внедорожниках. В сочетании с кованым стальным коленвалом и усиленными внутренними компонентами двигатель обладал огромным ресурсом и работал на протяжении сотен тысяч километров без малейших сбоев.

2UZ-FE ставился в такие легендарные своей выносливостью модели как Toyota Tundra, Sequoia и даже Land Cruiser, а также Lexus LX 470 и GX470. 

Одним из живых доказательств исключительной долговечности этого мотора является пробег машин, в которых он отметился своей живучестью.

victor sheppard and his 2007 toyota tundra motortrend 2
Toyota Tundra Виктора Шеппарда с мотором 2UZ-FE, проехавшая более 1,6 млн км

Наиболее задокументированный пример ресурса 4,7-литрового двигателя 2UZ-FE V8 связан с Toyota Tundra 2007 года выпуска, владелец которой (Виктор Шеппард) проехал на ней более 1 миллиона миль (свыше 1,6-миллиона км). За этот колоссальный пробег в машине не менялось практически ничего, в том числе элементы двигателя. 

9cd73d77b66f2997a542f87c9ae6beb97e420da3 1193x671 1
Toyota Tundra Аарон Морванта с мотором 2UZ-FE, проехавшая более 1,6-миллиона км

Но это не единственная Toyota с мотором 2UZ-FE, которая проехала так много. Обладатель той же модели (Аарон Морвант) также сумел накатать на своей Tundra 2007 года аналогичный километраж на одном двигателе, вписав машину и ее мотор в историю.

Другие модели «Тойоты», использующие под капотом 2UZ-FE (Land Cruiser, Sequoia и 4Runner), уже также насчитывают на своих одометрах сотни тысяч км, а некоторые и вовсе приближаются к цифрам в 1 миллион км или даже больше. Чем не доказательство, что это один из самых выносливых моторов V8 в мире?

Фото:Toyota

