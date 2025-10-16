Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и Ford

Пикапы Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick несколько лет назад стали первооткрывателями нового сегмента легковых «утилитарников». Машины без лестничной рамы вопреки скепсису многих экспертов оказались очень популярны, что быстро заметили конкуренты.
Среди них была и Toyota, которая, по слухам, сейчас работает над собственным пикапом-легковушкой. Автомобиль может оказаться чем-то вроде утилитарной версии кроссовера RAV4.
Ранее в этом году дизайнер «Theottle» рисовал внешность машины, опираясь на дизайн нового «РАВ4». Автомобиль на рендерах получил точно такое же оформление передней части кузова, что и «внедорожный» вариант RAV4 Woodland, но выделился отсутствием багажного отделения, место которого заняла компактная открытая грузовая платформа.
Ожидается, что помимо внешности самого популярного кроссовера Toyota новый пикап унаследует и его платформу TNGA-K, которая недавно пережила модернизацию.
В арсенал двигателей и трансмиссий машины могут войти моторы, положенные новому «РАВ4». В их число входят 2,5-литровый «атмосферник» с электрическим довеском на 226 и 236 лошадиных сил в зависимости от наличия полного привода.
Как и у кроссовера, на отдельных рынках продавать пикап будут также в версиях без электрификации.
С выходом в продажу машина разместится ниже моделей Hilux и Tacoma, став пикапом начального уровня бренда. Появление новинки «Тойоты» ждут в 2027 году. Ориентировочная стоимость автомобиля может составить около 30 тысяч долларов (2,4-миллиона рублей по текущему курсу).