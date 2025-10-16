Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и Ford

Пикапы Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick несколько лет назад стали первооткрывателями нового сегмента легковых «утилитарников». Машины без лестничной рамы вопреки скепсису многих экспертов оказались очень популярны, что быстро заметили конкуренты.

Среди них была и Toyota, которая, по слухам, сейчас работает над собственным пикапом-легковушкой. Автомобиль может оказаться чем-то вроде утилитарной версии кроссовера RAV4.

Ранее в этом году дизайнер «Theottle» рисовал внешность машины, опираясь на дизайн нового «РАВ4». Автомобиль на рендерах получил точно такое же оформление передней части кузова, что и «внедорожный» вариант RAV4 Woodland, но выделился отсутствием багажного отделения, место которого заняла компактная открытая грузовая платформа.

Спекулятивный рендер нового легкового пикапа Toyota

Ожидается, что помимо внешности самого популярного кроссовера Toyota новый пикап унаследует и его платформу TNGA-K, которая недавно пережила модернизацию.

В арсенал двигателей и трансмиссий машины могут войти моторы, положенные новому «РАВ4». В их число входят 2,5-литровый «атмосферник» с электрическим довеском на 226 и 236 лошадиных сил в зависимости от наличия полного привода.

Как и у кроссовера, на отдельных рынках продавать пикап будут также в версиях без электрификации.

Интерьер Toyota RAV4 2025, который может унаследовать новый легковой пикап Toyota

С выходом в продажу машина разместится ниже моделей Hilux и Tacoma, став пикапом начального уровня бренда. Появление новинки «Тойоты» ждут в 2027 году. Ориентировочная стоимость автомобиля может составить около 30 тысяч долларов (2,4-миллиона рублей по текущему курсу).