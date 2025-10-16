ДомойАвтоновости сегодняНовый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и Ford

Новый пикап-легковушка Toyota готовится нанести урон Hyundai и Ford

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2026 toyota rav4 small pickup rendering 2

Пикапы Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick несколько лет назад стали первооткрывателями нового сегмента легковых «утилитарников». Машины без лестничной рамы вопреки скепсису многих экспертов оказались очень популярны, что быстро заметили конкуренты.

Среди них была и Toyota, которая, по слухам, сейчас работает над собственным пикапом-легковушкой. Автомобиль может оказаться чем-то вроде утилитарной версии кроссовера RAV4.

Ранее в этом году дизайнер «Theottle» рисовал внешность машины, опираясь на дизайн нового «РАВ4». Автомобиль на рендерах получил точно такое же оформление передней части кузова, что и «внедорожный» вариант RAV4 Woodland, но выделился отсутствием багажного отделения, место которого заняла компактная открытая грузовая платформа.

Копия 2026 toyota rav4 small pickup rendering 3 1
Спекулятивный рендер нового легкового пикапа Toyota

Ожидается, что помимо внешности самого популярного кроссовера Toyota новый пикап унаследует и его платформу TNGA-K, которая недавно пережила модернизацию. 

В арсенал двигателей и трансмиссий машины могут войти моторы, положенные новому «РАВ4». В их число входят 2,5-литровый «атмосферник» с электрическим довеском на 226 и 236 лошадиных сил в зависимости от наличия полного привода.

Как и у кроссовера, на отдельных рынках продавать пикап будут также в версиях без электрификации. 

foto salona toyota rav4 6 2025 2026 1
Интерьер Toyota RAV4 2025, который может унаследовать новый легковой пикап Toyota

С выходом в продажу машина разместится ниже моделей Hilux и Tacoma, став пикапом начального уровня бренда. Появление новинки «Тойоты» ждут в 2027 году. Ориентировочная стоимость автомобиля может составить около 30 тысяч долларов (2,4-миллиона рублей по текущему курсу).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle

Читайте также:

Последние новости:

В продаже появился некитайский кроссовер дешевле 2 млн...

Современный внедорожник Fiat Campagnola показали в виде потенциального...

Новый маленький, но 7-местный минивэн Nissan может дебютировать...

Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в...

«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем...

Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно...

Новый внедорожный минивэн Toyota готовится поохотиться на Mitsubishi...

Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но...

Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Маленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX...

Многоцелевой минивэн Toyota Kayoibako близок к серийной версии

Новый агрессивный хэтчбек Subaru покажут в конце октября

Названы 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+