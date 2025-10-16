ДомойАвтоновости сегодняНовый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в повестке

Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в повестке

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 10 16 в 09.58.54

На автосалоне JMS-2025 в Токио ожидается как минимум одна важная внедорожная премьера Mitsubishi. Японский автопроизводитель собирается возродить имя Pajero, которое может объединить в себе флагманский внедорожник и модель с приставкой Sport.

Одновременно с этим не утихают слухи о потенциально возможном возвращении мини-внедорожника Pajero Mini. Не исключено, что машина уже находится в разработке, но подтверждения этой информации пока нет от слова «совсем».

Снимок экрана 2025 10 16 в 09.59.26
Оригинальный Mitsubishi Pajero Mini

Но если обычный «Паджеро» построят на базе пикапа L200/Triton, наделив его лестничной рамой и 2,4-литровым турбодизелем, то «Мини-Паджеро» вряд ли будет использовать эту платформу из-за своих компактных размеров.

Разработать с нуля такую небольшую лестничную раму специально для этой модели будет невозможно, так что, скорее всего, компактный внедорожник будет использовать «тележку» легкового кей-кара Delica Mini.

Снимок экрана 2025 10 16 в 09.59.09
Интерьер Mitsubishi Pajero Mini

По информации издания «BestCarWeb», вероятность премьеры концептуальной версии Mitsubishi Pajero Mini на грядущем автосалоне в Токио (JMS-2025) оценивается в 40%. Но даже если автомобиль будет показан в таком виде, то в продажу он вряд ли поступит в ближайшее время.

Первым на рынок должен выйти флагманский Pajero. Его запуск, по слухам, намечен на 2026 год. «Паджеро-Мини», если ему и в правду решат дать «зеленый свет», доберется до дилеров ближе к 2027 или 2028 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Best Car, Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

Следующее поколение Hyundai Creta сменит «оболочку» и «начинку»

Honda показала новую черную версию Fit Blackwing ED

«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем...

Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно...

Новый внедорожный минивэн Toyota готовится поохотиться на Mitsubishi...

Один хэтчбек Honda намного опередил свое время, но...

Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Маленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX...

Многоцелевой минивэн Toyota Kayoibako близок к серийной версии

Новый агрессивный хэтчбек Subaru покажут в конце октября

Названы 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться...

Кроссовер Ford Escape/Kuga показался в новом, маловероятном поколении

Появились первые подробности о новом маленьком внедорожнике Land...

Новый Honda Fit показался в неожиданном виде

Вместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+