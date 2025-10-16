Новый мини-внедорожник Mitsubishi Pajero Mini все еще в повестке

На автосалоне JMS-2025 в Токио ожидается как минимум одна важная внедорожная премьера Mitsubishi. Японский автопроизводитель собирается возродить имя Pajero, которое может объединить в себе флагманский внедорожник и модель с приставкой Sport.

Одновременно с этим не утихают слухи о потенциально возможном возвращении мини-внедорожника Pajero Mini. Не исключено, что машина уже находится в разработке, но подтверждения этой информации пока нет от слова «совсем».

Оригинальный Mitsubishi Pajero Mini

Но если обычный «Паджеро» построят на базе пикапа L200/Triton, наделив его лестничной рамой и 2,4-литровым турбодизелем, то «Мини-Паджеро» вряд ли будет использовать эту платформу из-за своих компактных размеров.

Разработать с нуля такую небольшую лестничную раму специально для этой модели будет невозможно, так что, скорее всего, компактный внедорожник будет использовать «тележку» легкового кей-кара Delica Mini.

Интерьер Mitsubishi Pajero Mini

По информации издания «BestCarWeb», вероятность премьеры концептуальной версии Mitsubishi Pajero Mini на грядущем автосалоне в Токио (JMS-2025) оценивается в 40%. Но даже если автомобиль будет показан в таком виде, то в продажу он вряд ли поступит в ближайшее время.

Первым на рынок должен выйти флагманский Pajero. Его запуск, по слухам, намечен на 2026 год. «Паджеро-Мини», если ему и в правду решат дать «зеленый свет», доберется до дилеров ближе к 2027 или 2028 году.