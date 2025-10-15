Назван самый «пуленепробиваемый» японский гибридный SUV, который можно купить в 2025 году

Когда возникает спор о надежном автомобиле, неизбежно все стороны придут к тому, что им окажется Toyota. А когда это еще гибрид и кроссовер, то сомнения в правоте победителя исчезают от слова «совсем».

Но, как показало недавнее исследование агентства «J.D.Power», самым долговечным гибридным SUV в этом году является не совсем Toyota. Этот автомобиль зовут Lexus RX.

Lexus RX Hybrid

Этот роскошный среднеразмерный кроссовер, созданный премиальным суббрендом «Тойоты», оказался столпом качества с результатом в 85 набранных баллов из 100, опередив в итоговом рейтинге такие модели как Lexus TX с оценкой 82/100 и Cadillac XT5 с 82/100 соответственно.

Утверждается, что гибридный Lexus RX способен проехать больше 322 тысяч километров. Вероятность того, что машине понадобится капитальный ремонт в течение первых 12 лет, составляет 21%, что на 18% ниже, чем в среднем в сегменте.

Интерьер Lexus RX Hybrid

Бензино-электрические RX оснащаются 2,5- и 2,4-литровыми ДВС, работающими с электрическими довесками. Их мощность в зависимости от версии варьируется от 246 до 366 лошадиных сил.

Сегодня гибридные Lexus RX продаются даже в России. Такие машины наряду с обычными версиями этой модели завозят к нам параллельные импортеры. Цены на них стартуют от 9 миллионов 400 и доходят до 15 миллионов 200 тысяч рублей.