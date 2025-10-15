Новый внедорожный минивэн Toyota готовится поохотиться на Mitsubishi Delica

ДомойАвтоновости сегодняНовый внедорожный минивэн Toyota готовится поохотиться на Mitsubishi Delica

Текст: Алексей Шмидт
О том, что Toyota разрабатывает новый внедорожный минивэн, стало известно еще в 2023 году, когда японский автопроизводитель показал концепцию X-Van Gear.

Автомобиль представлял собой гибрид минивэна и кроссовера, а также выделялся агрессивной внешностью, раздвижными дверьми спереди и сзади, кузовом без центральной стойки и модульной конструкцией сидений.

2023 Toyota X Van Gear Concept 2
Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Японская пресса пишет, что серийная версия X-Van Gear должен стать ответом на готовящийся к премьере прототип Mitsubishi Delica D:6, который может дебютировать уже этой осенью, а в следующем году встать на конвейер и поступить в продажу.

Официальных подтверждений того, что новый внедорожный минивэн Toyota появится в продаже пока нет, но инсайдеры пишут, что машина действительно находится в разработке и, возможно, будет представлена на Токийском автосалоне 2026 года в январе. 

2024 Toyota X Van Patent Image 3
Патентное изображение минивэна Toyota X-Van Gear

Механическая сторона автомобиля сейчас держится в секрете, но ходят слухи, что в основе «товарного» X-Van Gear будет лежать та же платформа, что и в моделях Noah и Voxy. Такие минивэны разработаны на «тележке» TNGA-C и используют под капотом 2-литровый бензиновый ДВС или гибридную силовую установку на базе 1,8-литрового бензинового двигателя. Пару обоим составляет система 4WD.

2024 Toyota X Van Patent Image 4
Патентное изображение минивэна Toyota X-Van Gear

Если новый внедорожный «вэн» Toyota и вправду появится в продаже, то его цена должна оказаться немного выше соплатформенного Noah. Журналисты ожидают, что за конкурента будущей Mitsubishi Delica D:6, будут просить от 3 миллионов 500 тысяч иен, что сейчас эквивалентно сумме в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Фото:Toyota

