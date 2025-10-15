Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Родстер S2000 входил в модельную линейку компании Honda в период с 1999 по 2009 годы, став одним из самых известных высокопроизводительных моделей японского бренда.

Заднеприводное купе с открытым верхом любили за его надежный и мощный 2-литровый мотор VTEC, а также идеальную развесовку 50 на 50.

С момента окончания производства Honda ни разу не заикалась о планах по возрождению S2000, но это не значит, что такой проект не может появиться в будущем. Особенно в условиях, когда спрос на подобные автомобили растет с каждым годом (на примере Mazda MX-5).

На днях цифровой художник «LSDesign» представил собственное видение проекта нового S2000 на основе свежей генерации модели Prelude, которая совсем недавно поступила в продажу.

Неофициальный рендер нового Honda S2000

При создании рендеров виртуальному S2000 досталась аналогичная оптика, что и у Prelude, а также тот же самый покатый капот и компактная решетка радиатора, выполненная в двух уровнях (одна часть сверху, а вторая часть снизу в бампере).

Чего можно было бы ждать от технической части машины сейчас сказать сложно, но простой «Прелюд» сегодня предлагается к покупке с 2-литровой гибридной силовой установкой на 200 лошадиных сил.

Учитывая позиционирование S2000, этому родстеру точно понадобилась бы более производительная система. Даже старые варианты этой модели были способны развивать до 250 л.с., а от современных фанаты точно ждали бы гораздо более высоких цифр.