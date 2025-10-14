Младший брат Toyota Land Cruiser Prado близок к старту продаж

Одной из самых интересных новинок Toyota ближайшего года считается младший брат внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Официальное имя машины не определено, но, скорее всего, ее назовут Land Cruiser Mini или Land Cruiser FJ.

Считается, что премьера такого внедорожника состоится уже в конце октября на выставке «Японской мобильности 2025» в Токио. А пока местные онлайн-журналы гадают, чего ожидать от этого автомобиля.

Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

Инсайдеры утверждают, что выпуск машины наладят в Таиланде, а ее продажи в Японии стартуют в 2026 году. Внедорожник должен получить квадратный дизайн и угловатые фары, напоминающие оптику старшего Land Cruiser Prado (J250).

При этом вся концепция внешности машины, скорее всего, будет черпать вдохновение с прототипа Compact Cruiser EV образца 2022 года.

В качестве основы автомобиля может выступить платформа пикапа Toyota Hilux Champ (IMV0), производство которого сейчас также ведется в Таиланде.

Макет Toyota Compact Cruiser EV

По габаритам машина должна оказаться заметно компактнее как флагманского Land Cruiser 300, так и Land Cruiser Prado (J250). Наиболее близким к ней по размерам автомобилем в линейке Toyota может оказаться кроссовер Corolla Cross с длиной в 4500 мм и колесной базой в 2700 мм соответственно.

С выходом в продажу новый мини-внедорожник Toyota должен оказаться самым недорогим предложением в семействе «Ленд Крузер», но окончательную цену машины назовут только к ее появлению в автосалонах на родине, запланированного на первую половину следующего года.