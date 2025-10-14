ДомойАвтоновости сегодняМладший брат Toyota Land Cruiser Prado близок к старту продаж

Младший брат Toyota Land Cruiser Prado близок к старту продаж

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
20220614 toyota compactcruiserev 010 1

Одной из самых интересных новинок Toyota ближайшего года считается младший брат внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Официальное имя машины не определено, но, скорее всего, ее назовут Land Cruiser Mini или Land Cruiser FJ.

Считается, что премьера такого внедорожника состоится уже в конце октября на выставке «Японской мобильности 2025» в Токио. А пока местные онлайн-журналы гадают, чего ожидать от этого автомобиля.

mountain.jpg
Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

Инсайдеры утверждают, что выпуск машины наладят в Таиланде, а ее продажи в Японии стартуют в 2026 году. Внедорожник должен получить квадратный дизайн и угловатые фары, напоминающие оптику старшего Land Cruiser Prado (J250).

При этом вся концепция внешности машины, скорее всего, будет черпать вдохновение с прототипа Compact Cruiser EV образца 2022 года.

В качестве основы автомобиля может выступить платформа пикапа Toyota Hilux Champ (IMV0), производство которого сейчас также ведется в Таиланде. 

assemblingclayjpg.jpg
Макет Toyota Compact Cruiser EV

По габаритам машина должна оказаться заметно компактнее как флагманского Land Cruiser 300, так и Land Cruiser Prado (J250). Наиболее близким к ней по размерам автомобилем в линейке Toyota может оказаться кроссовер Corolla Cross с длиной в 4500 мм и колесной базой в 2700 мм соответственно.

С выходом в продажу новый мини-внедорожник Toyota должен оказаться самым недорогим предложением в семействе «Ленд Крузер», но окончательную цену машины назовут только к ее появлению в автосалонах на родине, запланированного на первую половину следующего года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Кроссовер Ford Escape/Kuga показался в новом, маловероятном поколении

Появились первые подробности о новом маленьком внедорожнике Land...

Новый Honda Fit показался в неожиданном виде

Вместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн...

Новый Mitsubishi Lancer показали в виде перелицованного Renault...

Kia определилась с датой премьеры нового 5-метрового кроссовера...

Раскрыты 5 худших двигателей Kia всех времен

Новый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Новый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и...

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти...

Новый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км...

Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году,...

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+