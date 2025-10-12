Появилось первое фото финальной Mitsubishi Delica D:5

Актуальный флагманский минивэн Mitsubishi Delica представлен в нынешнем поколении D:5 уже 18 лет.

После незначительного фейслифтинга и небольших перемен в дизайне автомобиль отлично зарекомендовал себя с точки зрения продаж. Но в ближайшее время спрос на «Делику» может вырасти еще сильнее, ведь этот минивэн готовится к долгожданной смене генерации. А пока Mitsubishi готовит «финальную» версию версии D:5.

Официальный тизер финальной версии Mitsubishi Delica D:5

Накануне был выпущен первый тизер этого автомобиля, утверждающий, что машину ждет множество мелких изменений.

Финальная версия Delica D:5 поступит в продажу в Японии 29 октября и получит обновленный внешний вид с бампером, которому предстоит примерить новую форму, переработанной светотехникой спереди и сзади, а также полным набором опций и версией «Black» с черным кузовом, решеткой радиатора и колесами.

Рендер Mitsubishi Delica D:6

Что касается нового поколения Delica D:6, то его премьера, по слухам, отложена. В серийном варианте машина дебютирует не раньше 2027 года, а пока на ближайшей выставке в Токио Mitsubishi может ограничиться показом лишь ее концептуальной версии.

Предполагается, что в свежей генерации «Делика» будет построена на новой платформе CMF, которая повысит жесткость кузова на скручивание и обеспечит минивэну высокую курсовую устойчивость и комфорт. Габариты автомобиля вырастут до 4,8-метра в длину и 1,8-метра в ширину.

Снаружи совершенно новая Delica (D:6) может получить стилистические элементы прототипа D:X Concept, а внутри приобрести полностью цифровую комбинацию приборов, крупный дисплей мультимедийной системы, улучшенные материалы отделки и пересмотренную компоновку сидений.