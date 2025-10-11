ДомойАвтоновости сегодняСамый продаваемый кроссовер Toyota оказался еще и самым надежным

Самый продаваемый кроссовер Toyota оказался еще и самым надежным

Toyota RAV4 – это больше, чем просто самый продаваемый кроссовер бренда. В прошлом году он превзошел все ожидания, опередив по спросу Honda CR-V, Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. Дилеры по всему миру реализовали более 1 миллиона таких машин, сделав его не только самым популярным кроссовером «Тойота», но и самым продаваемым «паркетником» в целом.

Но теперь у RAV4 появился еще один повод для гордости. Машина получила самый высокий рейтинг надежности среди всей линейки Toyota.

Вся линейка моделей «Тойоты» считается образцовой с точки зрения надежности, но лучшим среди лучших может быть только один. И им в 2025 году является именно RAV4.

Как сообщает «Consumer Reports», выносливость «РАВ4» оценена в 86 баллов из 100 возможных. Этот результат не только ставит машину в один ряд с самыми долговечными автомобилями в мире, но и возносит ее на вершину модельного ряда «Тойоты».

Прогнозируемые показатели надежности RAV4 выше, чем у его очень популярных собратьев, таких как Camry и Corolla.

Но не все источники одинаково высоко оценивают эту модель с точки зрения выносливости. К примеру, другое авторитетное издание RepairPal присвоил «РАВ4» оценку надежности 4 балла из 5, основываясь на таких факторах, как «стоимость, частота и сложность фактического ремонта». 

Несмотря на высокий балл кроссоверу Toyota не удалось превзойти своего главного конкурента Honda CR-V, заработавшего 4,5-балла из 5 возможных. 

