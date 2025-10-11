Главные премьеры Toyota на автосалоне в Токио: новый мини-Land Cruiser и другие

До открытия главного автосалона в Японии (Japan Mobility Show 2025) остается меньше месяца. Мероприятие запланировано на конец октября – начало ноября и обещает ряд важных премьер от ведущих местных автопроизводителей, в том числе Toyota и Lexus. Журнал «BestCarWeb» накануне раскрыл подробности о главных из них.

Самым ожидаемым автомобилем «Тойоты», который готовят к дебюту в Токио, является внедорожник Land Cruiser FJ (заглавное изображение). Прием заказов на него начнется в феврале 2026 года, а под капотом машины разместится только 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор. Вопреки слухам дизельного двигателя у этой новинки «Тойоты» не будет.

Внедорожник позиционируется как идеальный автомобиль для тех, кто мечтает о Land Cruiser, но считает его слишком дорогим и громоздким.

Рендер нового поколения кроссовера Toyota Harrier

Помимо нового мини-варианта Land Cruiser на выставке мобильности в Токио Toyota может показать кроссовер Harrier нового поколения и пикап Hilux следующей генерации, выпуск которых стартует в 2026-2027 году.

Рендер нового хэтчбека Toyota GR Starlet

Еще одной интересной премьерой компании может стать концепт-кар GR Starlet – раллийный автомобиль, начало производство которого намечено на осень 2027 года.

Кроме того, не исключен дебют Corolla нового поколения и, возможно, возрожденного купе Celica (но пока только в виде концепт-кара).