Следующий Volkswagen T-Cross может сильно поменяться внешне, технически и даже сменить название

Текст: Алиса Шашкова
Бюджетный «паркетник» Volkswagen T-Cross появился в 2018 году и сейчас продается на множестве рынков. Европейский кроссовер обновился в 2023-м году, а его латиноамериканский аналог годом спустя. В ближайшее время компактный вседорожник переберется во второе поколение. 

Ожидается, что его премьера состоится в 2027 году и как минимум первое время машина может сосуществовать с нынешней. Кроме того, не исключен вариант, при которой она получит даже другое название. 

Копия db2025au01168 large 1
Концепт-кар Volkswagen ID.Cross

Южноамериканский журнал «Autoesporte» подготовил рендеры VW T-Cross второй генерации и полагает, что машина примерит кардинальным образом пересмотренный дизайн.

В экстерьере кроссовер может пойти по пути электрической модели ID.Cross, которая пока существует только в виде концепт-кара (серийный SUV появится летом следующего года).

Новому T-Cross на спекулятивных рендерах достались похожие фары, решетка радиатора и бамперы. Более того, машины выглядят идентичными даже в профиль.

area restrita plano de bilhoes da volkswagen brasil 2 projeto a suv frente diagonal
Рендер второго поколения Volkswagen T-Cross

В официальной документации проект носит индекс VW226 и A-SUV. Его запуск намечен на конец 2027 года. Автомобиль будет построен на платформе MQB Evo и получит в качестве движущей силы 1,5-литровый мотор TSI Evo2. 

В его арсенал войдет система активного управления цилиндрами, которая способна деактивировать до двух из них при низких и средних нагрузках для экономии топлива. 

Мотор будет использоваться в конфигурации «мягкого гибрида» с 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная мощность системы будет варьироваться от 150 до 170 лошадиных сил. 

Кроме того, не исключен вариант с классическим гибридом, но его характеристики пока не называются.

Фото:Autoesporte.Globo, Volkswagen

