ДомойАвтоновости сегодняВ России начали продавать новый некитайский кроссовер по приятным ценам

В России начали продавать новый некитайский кроссовер по приятным ценам

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
24HWR1002

С 2022 года российский авторынок планомерно наполняется китайскими автомобилями, которые практически не имеют доступных альтернатив в стране. Но параллельный импорт по-прежнему работает и порой у «поднебесных» машин, продающихся в РФ официально, появляются неожиданные конкуренты.

Как выяснила редакция «Daily-Motor», недавно нескольким «серым» автосалонам удалось ввезти в Россию новый недорогой кроссовер из Японии, выпуском которого занимается Honda. Машина носит имя WR-V и является представителем компактного класса SUV.

WR-V построен на шасси, которое в «Хонде» нарекли Global Small Car. Эта же платформа лежит в основе таких бюджетных моделей компании как City и Vezel. 

2024 Honda WR V Japan launch 1 1
Honda WR-V

Длина вседорожника составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями машины равно 2,6-метрам. 

Внутри кроссовера реализован классический 5-местный салон, в котором отведен объемный отсек для перевозки багажа (до 458-литров). 

В арсенал этой модели в зависимости от выбранной комплектации входит широкий набор электрических помощников, в том числе система адаптивного круиз-контроля и распознавания дорожных знаков, которые не являются прерогативой бюджетных китайских кроссоверов.

honda wr v jp 5 1
Honda WR-V

Во всех вариантах WR-V может быть только переднеприводным, а под его капотом в любой из версий располагается один и тот же 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, развивающий 121 лошадиную силу. Ассистировать ему будет безальтернативный вариатор. Руль, разумеется, располагается справа.

Цены на машину немного разнятся в зависимости от города продажи и комплектации. К примеру, во Владивостоке новый WR-V продают за 1,7-миллиона рублей, в Барнауле за 1,8-миллиона рублей, а в Хабаровске предлагают самое дорогое исполнение машины за 2,6-миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной»...

Следующий Volkswagen T-Cross может сильно поменяться внешне, технически...

Кроссовер Nissan X-Trail скоро изменится до неузнаваемости

Один из лучших внедорожникв для охотников и рыбаков...

Новый рамный «внедорожник» Kia «не зашел» австралийцам: компания...

Конкурент «Гелендвагена» от Audi: первое изображение и подробности

На продажу выставлен «Бэтмобиль», сделанный из Mercedes-Benz

Самый большой кроссовер Lexus показан в обновленной версии

4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе...

Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить...

Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой...

Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан...

Первое живое фото салона следующего Toyota Hilux: новая...

Самый странный производитель спорткаров из 80-х вернулся, но...

Кроссовер Honda CR-V отмечает 30-й день рождения: запущен...

Самый бюджетный седан Mitsubishi оценили в России дороже...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+