В России начали продавать новый некитайский кроссовер по приятным ценам

С 2022 года российский авторынок планомерно наполняется китайскими автомобилями, которые практически не имеют доступных альтернатив в стране. Но параллельный импорт по-прежнему работает и порой у «поднебесных» машин, продающихся в РФ официально, появляются неожиданные конкуренты.

Как выяснила редакция «Daily-Motor», недавно нескольким «серым» автосалонам удалось ввезти в Россию новый недорогой кроссовер из Японии, выпуском которого занимается Honda. Машина носит имя WR-V и является представителем компактного класса SUV.

WR-V построен на шасси, которое в «Хонде» нарекли Global Small Car. Эта же платформа лежит в основе таких бюджетных моделей компании как City и Vezel.

Honda WR-V

Длина вседорожника составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями машины равно 2,6-метрам.

Внутри кроссовера реализован классический 5-местный салон, в котором отведен объемный отсек для перевозки багажа (до 458-литров).

В арсенал этой модели в зависимости от выбранной комплектации входит широкий набор электрических помощников, в том числе система адаптивного круиз-контроля и распознавания дорожных знаков, которые не являются прерогативой бюджетных китайских кроссоверов.

Honda WR-V

Во всех вариантах WR-V может быть только переднеприводным, а под его капотом в любой из версий располагается один и тот же 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, развивающий 121 лошадиную силу. Ассистировать ему будет безальтернативный вариатор. Руль, разумеется, располагается справа.

Цены на машину немного разнятся в зависимости от города продажи и комплектации. К примеру, во Владивостоке новый WR-V продают за 1,7-миллиона рублей, в Барнауле за 1,8-миллиона рублей, а в Хабаровске предлагают самое дорогое исполнение машины за 2,6-миллиона рублей.