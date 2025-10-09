ДомойАвтоновости сегодняСамый большой кроссовер Lexus показан в обновленной версии

Самый большой кроссовер Lexus показан в обновленной версии

Новый мультиместный кроссовер Lexus TX появился в середине 2023 года, став прообразом большого вседорожника Toyota Grand Highlander. Обе модели являются прерогативой американского авторынка и пользуются там неплохим спросом.

Первым пережить обновление должен «паркетник» Toyota, а следом за ним подтянется и его более роскошный родственник, который сейчас является самым крупным представителем SUV-линейки Lexus.

Как поменяется кроссовер TX с плановым обновлением взялся предсказать известный автомобильный художник «Digimods Design». Цифровой дизайнер подготовил партию рендерных изображений этого 5,2-метрового вседорожника в новом внешнем виде.

Неофициальный рендер обновленного Lexus TX

Новый TX на спекулятивных изображениях отличился от своего предшественника полностью переработанной передней частью кузова, где поменялось практически все, что можно: от формы и начинки фар до решетки радиатора и бампера.

Боковины машины остались прежними, но корма не обошлась без обновок и приобрела другой бампер и новый сквозной блок задних фонарей.

Неофициальный рендер обновленного Lexus TX

Какие перемены ждут агрегатную линейку реформенного трехрядного кроссовера Lexus и ждут ли вообще пока неизвестно. Сейчас эта модель продается в нескольких версиях, стартовой среди которых является вариант 350 с 2,4-литровым 279-сильным бензиновым турбомотором.

Более дорогое исполнение 500h оснащено гибридным силовым агрегатом, построенным вокруг этого же ДВС, но дополненным электромотором (максимальная мощность равна 371 л.с.). Привод можно выбирать между передним или полным, а трансмиссии отличаются лишь количеством ступеней (6-скоростная АКПП или 8-диапазонная). 

Презентация модернизированного Lexus TX может состояться до конца следующего года. 

Фото:Digimods Design

